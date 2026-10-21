Ile Maurice: Autoroute M4 - Le rapport d'impact environnemental attendu en novembre

Le rapport d'évaluation de l'impact environnemental du projet d'autoroute M4 devrait être soumis au ministère de l'Environnement d'ici novembre 2026. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, en réponse à une question parlementaire de Joanna Bérenger concernant les conclusions des consultations publiques et les modalités de remboursement du financement accordé à ce projet.

Le ministre a rappelé que ce projet prévoit la construction d'une autoroute à double voie de 30 km, traversant principalement des zones rurales et destinée à améliorer la connectivité entre le Nord et l'Est du pays, ainsi qu'avec le réseau routier existant.

Initialement déclaré exempté d'une étude d'impact environnemental en octobre 2022, le projet fait désormais l'objet d'un rapport préparé par LUX Consult Mauritius Ltd et soumis au ministère de l'Environnement le 24 avril 2026. À la suite des observations du ministère, trois consultations publiques ont été organisées les 2, 3 et 10 septembre dans les circonscriptions 7, 9 et 10. Au total, 242 personnes, dont des représentants du public, des opérateurs de taxi, des élus locaux et des acteurs du secteur privé, y ont participé.

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Le rapport est en cours de révision afin d'intégrer les préoccupations soulevées et les considérations environnementales pertinentes. Une fois finalisé et examiné par le ministère, il sera rendu public. Le ministre a précisé qu'il ne pouvait donc pas être déposé au Parlement à ce stade.

Concernant le financement, Ajay Gunness a renvoyé à sa réponse parlementaire du 28 juillet 2026, indiquant qu'un accord-cadre de ligne de crédit équivalant à 432 millions de dollars américains avait été signé avec l'Exim Bank of India le 22 juillet pour plusieurs projets, dont la M4. Une copie de cet accord a déjà été déposée à l'Assemblée nationale. Toutefois, les précisions relatives au taux d'intérêt et aux modalités de remboursement n'ont pas été détaillées dans sa réponse.

Le ministre a également souligné que 25 % des retombées du projet devraient être réservées aux Mauriciens, ouvrant ainsi des possibilités aux petites et moyennes entreprises, aux entrepreneurs locaux et aux fournisseurs de matériaux. Il a par ailleurs indiqué que des aménagements paysagers, notamment des espaces verts de part et d'autre de la route, seraient pris en considération.

Ajay Gunness a enfin salué le soutien financier du gouvernement indien et les efforts du Premier ministre Navin Ramgoolam pour obtenir ce financement, estimant que le projet contribuera au développement socio-économique du pays.