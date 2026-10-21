Ile Maurice: Olympia Ltd - Rs 10,46 millions de contrats attribués depuis décembre 2024

21 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun Hansa Nancoo

Le ministère de la Jeunesse et des sports ainsi que les organismes placés sous sa tutelle ont attribué des contrats à Olympia Ltd pour un montant total de Rs 10 455 999,50 depuis décembre 2024. C'est ce qu'a indiqué le ministre Nagalingum à l'Assemblée nationale, en réponse à une question du député Ehsan Juman, élu de Port-Louis Maritime-Port-Louis Est.

Le député souhaitait obtenir des précisions sur les contrats accordés à cette entreprise, notamment leur nature, leur montant, leur durée, les méthodes de passation utilisées ainsi que les sommes déjà versées et celles restant éventuellement dues.

Dans sa réponse, le ministre a expliqué que son ministère doit se procurer divers équipements, vêtements et matériels sportifs afin de remplir sa mission de promotion et de développement du sport, ainsi que d'autonomisation des jeunes. Il a toutefois souligné que le nombre de fournisseurs dans ce secteur est limité et que certains ne sont pas enregistrés sur le portail électronique de passation des marchés publics.

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Deven Nagalingum a également précisé que plusieurs méthodes de passation des marchés sont prévues par le Procurement Policy Office afin de garantir une utilisation efficace et transparente des fonds publics, tout en assurant le meilleur rapport qualité-prix. Selon lui, son ministère et les organismes concernés ont respecté les procédures requises avant l'attribution des contrats à Olympia Ltd.

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