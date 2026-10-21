Ile Maurice: Uma Desai Ramrekha - «Je transmets une sagesse forgée par la vie, essence humaine que l'IA ne pourra jamais répliquer»

Fondatrice de FocusU Mauritius, Uma cumule plus de 20 ans d'expérience, dont 17 dans l'hôtellerie, du service en salle au développement commercial. Diplômée en informatique et titulaire d'un Master en tourisme, cette ancienne chargée de cours met aujourd'hui sa créativité et son authenticité au service d'une mission : aider chacun à révéler son potentiel caché, dans la bonne humeur et le plaisir. Elle propose une pédagogie du leadership incarné, où la vulnérabilité racontée devient source d'autorité, et où la sagesse de vie est érigée en compétence stratégique que la machine ne pourra jamais reproduire.

L'Intelligence Authentique : Équilibrer la haute performance et la sagesse de la vie

Alors que l'intelligence artificielle redéfinit le monde des affaires, la maîtrise technique et le traitement de données ne constituent plus un avantage exclusivement humain. À l'ère de l'IA, le véritable facteur différenciateur des leaders n'est plus seulement l'intellect algorithmique, mais l'Intelligence Authentique.

Contrairement aux machines, l'Intelligence Authentique ne se code pas et ne s'apprend pas uniquement dans les manuels. Elle se forge au sein de deux écoles d'excellence : la maîtrise académique et la grâce de l'expérience vécue.

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Mon parcours témoigne d'une quête constante d'excellence : première de mon école au SC, l'une des six femmes seulement sur une promotion de 42 en informatique, l'une des deux seules à décrocher une First Class Honors, et manager en entreprise dès l'âge de 25 ans. Cette fondation - de l'informatique chez Accenture à la gestion touristique et un Master - m'a apporté la rigueur technique (QI).

Cependant, ma formation de leader a exigé un second diplôme : celui de L'École de la Vie.

En parallèle de mes distinctions académiques, j'ai obtenu mon Certificat de la Vie. Cette éducation est née d'expériences humaines brutes : être adoptée, accompagner un proche atteint d'un cancer terminal, cumuler trois emplois pour financer mes études, faire face au harcèlement pour préserver mon intégrité éthique, subir un licenciement économique, et traverser les dures leçons de l'entrepreneuriat, des erreurs de décision et du burnout.

Lorsque j'anime un atelier aujourd'hui, je ne partage pas simplement des théories ou des succès de CV. Je transmets une sagesse forgée par la vie, cette essence humaine que l'IA ne pourra jamais répliquer.

La ligne de force du leadership authentique

Lorsque les dirigeants opèrent uniquement par ambition technique ou en mode survie, le résultat est l'hyper-réactivité, l'épuisement et le désengagement. Tout comme le changement climatique dégrade la planète, la culture du hustle érode silencieusement l'authenticité au travail.

Grâce au leadership authentique, nous comblons le fossé entre la pression quotidienne et la haute performance durable. Nous apprenons à privilégier :

· La Présence face à la Pression : S'ancrer dans une sérénité lucide au lieu de se laisser submerger par l'urgence.

· Le Flow face à la Peur : Diriger avec confiance et adaptabilité plutôt que par un contrôle rigide.

· La Clarté face à la Complexité : Transformer les défis chaotiques en stratégies simples et concrètes.

· La Passion face à la Résistance : Libérer une motivation intrinsèque capable de surmonter les frictions en entreprise.

Le modèle des 7 P : Harmoniser «l'Être» et «le Faire»

Avec le recul, l'école académique m'a appris ce que je voulais faire, mais l'École de la Vie m'a appris qui je voulais être.

Après des années à naviguer dans ces deux univers, j'ai trouvé l'équilibre en harmonisant ce que je suis avec la réussite de tout ce que je souhaite accomplir. Pour opérationnaliser cet alignement et générer un retour sur investissement (ROI) mesurable, j'ai structuré le modèle des 7 P :

· Pause : Interrompre le cycle de réaction automatique pour retrouver la clarté stratégique.

· Peace (Paix) : Calmer le mental pour décider avec sérénité et non par peur ou égo.

· Purpose (Sens) : Ancrer les objectifs professionnels dans un « Pourquoi » clair et porteur de sens.

· Passion : Raviver l'énergie intrinsèque qui inspire et fédère les équipes.

· Partage : Instaurer une culture de transparence, de collaboration et de croissance mutuelle.

· Play (Jeu) : Stimuler l'innovation et la résolution de problèmes par l'expérimentation ludique.

· Profit : Récolter la rentabilité financière durable, résultat naturel d'une organisation alignée.

Pionniers de l'apprentissage expérientiel à Maurice

Lier la rigueur académique à la réalité du terrain exige un changement de méthode. Tout comme les enfants apprennent en faisant, les adultes se transforment véritablement lorsqu'ils engagent leurs sens et leur vécu.

En partenariat avec Rakesh et Arun de FocusU Engage India - deux dirigeants qui incarnent les valeurs CHOPS (Bienveillance/ Care, Humilité, Responsabilité/Ownership, Passion et Sécurité) - nous sommes pionniers de l'apprentissage expérientiel à Maurice. Nous créons des espaces d'immersion où les professionnels tombent le masque, expriment leur potentiel et vivent une transformation durable.

Notre mission est simple : créer des espaces de travail où chaque individu se sent pleinement valorisé, écouté et vu. Car si l'IA peut automatiser nos tâches, seule l'intelligence authentique peut inspirer les êtres humains à s'épanouir et à réussir ensemble.

«L'express», en partenariat avec Bloom - The Heart of Business, vous propose deux fois par mois de mettre en valeur l'entrepreneuriat au féminin et de faire évoluer les clichés et les non-dits dans ce domaine.