Cote d'Ivoire: Management de projet - Le Pmi Côte d'Ivoire fête ses dix ans les 20 et 21 novembre à Abidjan

Le Project management institute (Pmi) Côte d'Ivoire Chapter souffle sa dixième bougie. Pour marquer l'événement, l'association, que préside Emmanuella Adiabouah, organise, les 20 et 21 novembre 2026 à Abidjan, deux journées de réflexion et de célébration, l'annonce a été faite, le mercredi 21 octobre 2026, sur le site internet de l'organisation. Placée sous le thème « Façonner la prochaine décennie du management de projet en Côte d'Ivoire », la rencontre réunira dirigeants, experts, praticiens, étudiants et jeunes talents.

Selon les organisateurs, l'objectif est de dresser le bilan de dix années consacrées à la promotion des bonnes pratiques et au développement des compétences, tout en s'interrogeant sur les mutations de la profession. Leadership, intelligence artificielle, agilité, gouvernance et transformation des organisations figurent parmi les sujets annoncés.

Dans un environnement où les organisations conduisent des transformations complexes, le management de projet apparaît, d'après le Chapitre, comme un levier pour traduire les ambitions stratégiques en résultats concrets.

Le programme en trois temps

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Le vendredi 20 novembre, la Crrae-Umoa, à Abidjan, accueillera une journée de conférences et de Value Labs, avec des échanges entre experts et praticiens, notamment sur le rôle des bureaux de management de projets (Pmo).

Le samedi 21 novembre, au même endroit, place à PMI Future Leaders 2026, un programme destiné aux étudiants, jeunes diplômés et jeunes professionnels. Au menu : leadership, employabilité, certifications et parcours professionnels.

La célébration s'achèvera le même jour, dans un espace événementiel d'Abidjan Plateau, avec un dîner de reconnaissance en hommage aux pionniers, anciens dirigeants, bénévoles et partenaires du Chapitre. Un moment destiné aussi à se projeter vers les dix prochaines années.