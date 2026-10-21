Cote d'Ivoire: Protection des consommateurs - Le premier forum panafricain sur les services réglementés se tient à Abidjan

Du 25 au 27 novembre 2026, un grand réceptif hôtelier d'Abidjan réunira des régulateurs, des pouvoirs publics, des opérateurs économiques et des associations de consommateurs autour des droits des usagers et de l'amélioration des services essentiels en Afrique.

Abidjan s'apprête à accueillir une rencontre consacrée à la protection des consommateurs en Afrique. Du 25 au 27 novembre 2026, la capitale économique ivoirienne abritera la première édition du Forum panafricain sur la protection du consommateur des services réglementés, au Noom Hotel Abidjan-Plateau.

Cette rencontre réunira des représentants des autorités de régulation, des ministères de tutelle, des associations de consommateurs et des dirigeants d'entreprises opérant dans les secteurs réglementés. Les échanges porteront notamment sur les télécommunications, l'énergie et les services financiers, dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique et économique du continent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La qualité des prestations, l'accessibilité des services, la transparence des tarifs et le respect des droits des consommateurs figurent parmi les principaux enjeux de ce forum. Pendant trois jours, les participants prendront part à des panels de haut niveau, des partages d'expériences et des ateliers stratégiques afin d'identifier des réponses communes aux difficultés rencontrées par les usagers.

L'ambition est de favoriser l'harmonisation des cadres réglementaires à l'échelle africaine, tout en renforçant les mécanismes de recours et de traitement des réclamations. Les travaux devraient également déboucher sur des propositions de charte commune et des résolutions destinées à améliorer la gouvernance des services essentiels.

L'Ufc-CI au coeur de l'organisation

Le choix de la Côte d'Ivoire pour accueillir cette première édition consacrée spécifiquement aux services réglementés marque une nouvelle étape dans les initiatives de coopération entre les organisations de défense des consommateurs du continent.

Après deux rencontres accueillies par la Fédération marocaine des droits du consommateur, dirigée par le docteur Kherrati Bouazza, les organisations de consommateurs ont porté leur choix, pour l'édition 2026, sur la Côte d'Ivoire et l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire (Ufc-CI), présidée par Jean-Baptiste Koffi.

Pour l'organisation ivoirienne, cette désignation constitue une occasion de contribuer aux réflexions sur les réformes de la régulation et sur la place du consommateur dans les politiques publiques. Les résolutions issues du forum sont attendues comme des pistes d'action pour améliorer la protection des usagers et renforcer la responsabilité des acteurs des secteurs concernés.

Dans cette perspective, l'Ufc-CI et son président invitent les professionnels des médias, les experts ainsi que les représentants de la société civile à s'inscrire pour prendre part à cette rencontre scientifique et institutionnelle.