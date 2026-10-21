Cote d'Ivoire: Inclusion financière/Ecobank Day 2026 - Près de 300 jeunes filles initiées au numérique et à l'intelligence artificielle

À l'occasion de l'édition 2026 d'Ecobank Day, Ecobank Côte d'Ivoire a formé près de 300 jeunes filles âgées de 11 à 16 ans aux compétences numériques et aux possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Placée sous le thème « Construire aujourd'hui les compétences de demain », cette initiative s'accompagne d'un dispositif de soutien aux établissements bénéficiaires afin de renforcer durablement l'éducation numérique.

La banque a célébré, le 17 octobre 2026, la journée annuelle d'engagement social et sociétal du Groupe Ecobank dénommée « Ecobank Day », à travers une série d'activités consacrées à l'éducation numérique et à la découverte de l'Intelligence artificielle (Ia).

Cette édition a mobilisé près de 300 jeunes filles issues de trois établissements scolaires : le lycée Sainte-Marie de Cocody, le lycée de jeunes filles de Yopougon et le lycée de jeunes filles de Bouaké. Âgées de 11 à 16 ans, les participantes ont eu l'occasion d'approfondir leurs connaissances du numérique et de découvrir les nombreuses possibilités offertes par l'Ia.

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À travers cette initiative, le groupe bancaire réaffirme son engagement en faveur de l'accès à l'éducation et du développement des compétences numériques, indispensables pour préparer les jeunes générations aux métiers et aux défis de demain.

En Côte d'Ivoire, le choix de placer les jeunes filles au coeur de cette mobilisation traduit également la volonté d'Ecobank de favoriser leur accès aux nouvelles technologies et de contribuer à l'égalité des chances.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités ont été organisées, notamment des panels d'échanges, des ateliers de démonstration et un concours de présentation de projets (« pitch »). Ces différentes sessions ont permis aux participantes de se familiariser avec les outils numériques, de mieux comprendre les usages de l'intelligence artificielle et d'explorer son potentiel dans les domaines de l'apprentissage, de l'innovation et de la création.

Au-delà de cette journée de formation, la banque entend inscrire son action dans la durée. La banque met ainsi à la disposition des trois établissements bénéficiaires six ordinateurs portables, à raison de deux par établissement, une connexion Internet illimitée pendant un an, ainsi qu'un accompagnement d'une année en intelligence artificielle au profit des enseignants et des élèves.

Ces appuis visent à renforcer les équipements informatiques des établissements concernés, à faciliter l'accès aux ressources numériques et à assurer la continuité des apprentissages au-delà des activités organisées dans le cadre d'Ecobank Day.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de promotion de l'égalité des chances et d'autonomisation des femmes. En Côte d'Ivoire, cet engagement se manifeste notamment à travers la participation d'Ecobank au programme Fafg (« Une fille qui apprend, une femme qui gagne »), lancé par la Banque mondiale en partenariat avec l'association Children of Africa.

La banque inscrit également son action dans la dynamique panafricaine portée par ELLEVER, le programme du Groupe Ecobank dédié aux femmes entrepreneures. Ces initiatives témoignent de la volonté du groupe de contribuer à l'émergence d'une génération de femmes mieux préparées à saisir les opportunités économiques et professionnelles.

Pour Paul Harry-Aithnard, directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire et directeur exécutif du cluster régional, l'éducation constitue un puissant levier de transformation sociale et d'inclusion.

« En donnant aux jeunes filles accès aux compétences numériques et à l'intelligence artificielle, nous contribuons à élargir leurs perspectives et à mieux les préparer aux opportunités de demain. Cet engagement traduit notre volonté de faire du développement des communautés une composante concrète de notre action en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

De son côté, Ahmed Fama Diarra, directeur des ressources humaines de l'institution bancaire en Côte d'Ivoire, a insisté sur l'importance de familiariser les jeunes avec l'intelligence artificielle, dans un contexte où cette technologie occupe une place croissante dans la vie quotidienne.

Selon lui, la découverte de l'Ia permet aux jeunes de mieux anticiper les mutations à venir et de se préparer aux exigences du monde professionnel. « L'Ia fait partie de notre quotidien », a-t-il souligné.

Il a également rappelé qu'Ecobank Day constitue un rendez-vous annuel au cours duquel les collaborateurs des différentes entités du groupe se mobilisent autour d'une ambition commune : contribuer au développement des communautés dans lesquelles le groupe est présent.

Le thème retenu cette année prend, à ses yeux, tout son sens dans un contexte marqué par l'essor de l'intelligence artificielle, « un outil qui va transformer notre manière d'apprendre, de travailler et d'imaginer l'avenir ».

Au nom de la communauté éducative, Coulibaly Judith, proviseure du lycée de jeunes filles de Yopougon, a salué cette initiative, qu'elle considère comme une contribution importante au processus d'autonomisation des femmes ivoiriennes.

Elle a exprimé sa gratitude au Groupe Ecobank pour cet engagement social, tout en invitant les élèves à tirer pleinement profit de cette opportunité pour s'approprier les outils numériques, développer leurs compétences et mieux se préparer aux exigences du monde moderne. « Le numérique est le langage du futur, le futur vous appartient », a-t-elle lancé aux participantes.

La responsable de l'établissement a par ailleurs souhaité que ce projet, prévu sur une durée d'un an, marque le début d'une collaboration durable entre Ecobank et les établissements bénéficiaires, au service d'une éducation de qualité et de l'épanouissement des jeunes filles.

L'édition 2026 d'Ecobank Day s'appuie sur les résultats des initiatives menées l'année précédente. En 2025, les actions déployées dans le cadre de cette campagne ont permis la création de 66 laboratoires informatiques en Afrique subsaharienne et accompagné 46 414 enfants et jeunes adultes dans l'acquisition de compétences en numérique, en intelligence artificielle, en programmation et en robotique.

À travers cette nouvelle édition, l'établissement financier entend poursuivre ses efforts pour réduire les inégalités d'accès aux technologies et renforcer les capacités des jeunes générations, en particulier celles des filles, afin qu'elles puissent prendre pleinement part aux transformations numériques du continent.

Cette célébration d'Ecobank Day marque également la clôture des activités commémoratives du 40e anniversaire du groupe. Après quatre décennies d'engagement en faveur de l'intégration financière panafricaine, le groupe réaffirme ainsi sa volonté de conjuguer développement économique, inclusion sociale et investissement dans les compétences de demain.