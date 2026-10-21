Cote d'Ivoire: Transformation de l'éducation de base - La revue à mi-parcours du Pateb fixe les priorités jusqu'en 2030

Grand-Bassam accueille depuis le 21 octobre 2026 la Revue à mi-parcours technique du Programme d'appui à la transformation de l'éducation de base (Pateb). Organisée à l'Hôtel Golden Palace, cette rencontre réunit les acteurs du système éducatif et plusieurs partenaires techniques et financiers, dont l'Unicef Côte d'Ivoire, le Groupe local des partenaires pour l'éducation, Avsi Côte d'Ivoire et Save the Children.

À deux ans de l'échéance du programme, prévue au 30 septembre 2028, cette revue vise à dresser le bilan de la mise en oeuvre du Pateb sur la période 2024-2026, identifier les acquis à consolider et définir les priorités de l'allocation complémentaire destinée au programme.

Représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, la conseillère technique Marie-Christ Allou a rappelé que le Pateb ambitionne de transformer durablement l'éducation de base à travers l'amélioration de l'accès et de l'équité, le renforcement de la qualité des services éducatifs et une gestion plus efficace du système.

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Elle a souligné que les travaux permettront d'examiner les principaux leviers de transformation du système éducatif tout en tenant compte des récentes évolutions institutionnelles du ministère afin d'assurer une meilleure gouvernance du programme.

Évoquant la suspension temporaire de l'expérimentation des nouveaux programmes éducatifs depuis le 18 septembre 2026, elle a indiqué qu'il s'agit d'une mesure de prudence devant alimenter les réflexions des participants.

Pour sa part, la représentante du Partenariat mondial pour l'éducation (Gpe), Charlotte Lebas, a insisté sur l'importance de l'allocation complémentaire de 8,982 millions de dollars accordée à la Côte d'Ivoire. Selon elle, les ressources doivent être concentrées sur des interventions pouvant être déployées à grande échelle et produire des résultats concrets dans les deux prochaines années.

Au nom de l'Unesco, Mame Omar Diop a salué la confiance renouvelée du ministère et rappelé la responsabilité collective des partenaires envers les enfants, les familles et les communautés. Il a souhaité que cette revue renforce l'impact du Pateb au profit de l'ensemble du système éducatif national.

Mis en oeuvre dans le prolongement des États généraux de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le Pateb s'inscrit dans le Pacte de partenariat 2024-2028 conclu entre la Côte d'Ivoire et le Gpe. Le programme bénéficie d'une allocation initiale de 35,9 millions de dollars destinée à soutenir les réformes et innovations pour améliorer durablement la qualité de l'éducation de base. Cette revue doit permettre de définir les orientations stratégiques futures pour accélérer la transformation de l'école ivoirienne.