Ile Maurice: Forêts dégradées - Trois zones prioritaires pour le reboisement

Maurice entend restaurer ses forêts dégradées, notamment à Mare-aux-Vacoas, où 5 500 arbres indigènes ont déjà été plantés.

Répondant au député Khushal Lobine, le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a indiqué que le patrimoine forestier de Maurice couvre environ 42 000 hectares, soit 22,5 % de la superficie de l'île. L'État en détient 22 000 hectares, tandis que les 20 000 hectares restants sont privés.

Trois zones ont été identifiées comme prioritaires pour la restauration forestière : Montagne-des-Signaux, la région de Bambous-La Ferme et le plateau supérieur de Grand-Bassin, Pétrin et Mare-aux-Vacoas.

À Montagne-des-Signaux, où la dégradation est estimée entre 40 % et 60 %, les travaux ont débuté en 2002. Trente hectares ont déjà été reboisés et les 35 hectares restants devraient l'être d'ici 2035. Dans la région de Bambous-La Ferme, les incendies récurrents et le climat sec fragilisent également la végétation.

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À Mare-aux-Vacoas, un projet pilote mené depuis 2024 par le Forestry Service, en partenariat avec l'ONG Natir, a permis de planter environ 5 500 arbres indigènes sur quatre hectares du bassin versant. L'objectif est notamment de protéger les ressources en eau et de favoriser la biodiversité.

À l'échelle nationale, le Forestry Service prévoit de nouvelles plantations sur 30 à 35 hectares par an, dont 32,8 hectares ciblés pour l'exercice financier en cours. Cette mesure vise notamment à remplacer les anciennes plantations et à renouveler le couvert forestier.

Le ministère dispose de Rs 5,7 millions pour les travaux forestiers cette année et bénéficie également d'un financement de 10,1 millions de dollars américains du Fonds pour l'environnement mondial. Si plusieurs initiatives sont engagées, la réponse ministérielle ne précise toutefois pas de programme national intégré fixant un objectif global de restauration des forêts dégradées. Un projet de loi sur les forêts et les réserves est par ailleurs à l'étude afin de renforcer leur protection.