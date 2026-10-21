Ile Maurice: Les bureaux de la Sécurité sociale ouverts trois week-ends

21 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Les futurs bénéficiaires de la State Age Pension qui souhaitent percevoir leur pension à partir de janvier 2027 pourront être accompagnés dans leur demande en ligne. Les bureaux de la Sécurité sociale seront exceptionnellement ouverts durant trois week-ends, en octobre et novembre 2026.

Pour faciliter les démarches des personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés avec les outils numériques, le ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale mobilisera des agents dans ses bureaux à travers le pays.

L'accompagnement sera proposé aux dates suivantes :

  • samedi 24 et dimanche 25 octobre 2026 ;
  • samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2026 ;
  • samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026.

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Les bureaux seront ouverts de 9 heures à 16 heures, avec une pause entre midi et 13 heures.

Les demandeurs devront se munir de leur carte d'identité nationale (NIC) et de leurs coordonnées bancaires, notamment leur numéro de compte. Le passeport devra également être présenté, le cas échéant. En cas de compte joint, les documents d'identité et les coordonnées du cotitulaire seront requis.

À noter que quatre bureaux ne seront pas opérationnels. Les personnes concernées sont redirigées comme suit :

Demande en ligne

L'inscription peut aussi être effectuée à tout moment sur mosap.govmu.org, depuis son domicile ou avec l'aide d'un proche.

L'ouverture exceptionnelle des bureaux concerne uniquement les demandes de State Age Pension. Pour toute autre prestation sociale, les horaires habituels s'appliquent.

Pour toute information, le public peut appeler la hotline du ministère au 172, durant les heures de bureau en semaine.

Lire l'article original sur L'Express.

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