Ile Maurice: Une stagiaire de 21 ans porte plainte pour tentative d'agression sexuelle

Une stagiaire de 21 ans affirme avoir été victime d'une tentative d'agression sexuelle alors qu'elle se trouvait dans son bureau, dans un hôtel de la région de l'Ouest. Les faits présumés se seraient déroulés le vendredi 16 octobre, vers 14 heures.

Selon la plainte consignée à la police, la jeune femme, qui effectue un stage en Quality Assurance, travaillait dans son bureau lorsqu'un homme se serait approché d'elle. Il lui aurait saisi la main droite avant de l'attirer contre lui. Elle serait immédiatement parvenue à se dégager, puis lui aurait demandé de quitter les lieux.

L'homme serait toutefois revenu à la charge. Selon sa déposition, il lui aurait agrippé les parties intimes avant de tenter d'introduire sa main gauche dans son pantalon. La stagiaire affirme avoir réussi à le repousser.

Elle aurait ensuite rapporté les faits à une responsable. Bien qu'elle n'ait pas subi de blessures physiques, la jeune femme dit avoir été humiliée et traumatisée par cet épisode.

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La plainte a été enregistrée hier, mardi 20 octobre. La victime présumée a indiqué souhaiter se soumettre à un examen médical et participer à toutes les procédures policières. Elle affirme également être en mesure d'identifier le suspect.

L'homme est toujours recherché par la police. L'enquête se poursuit.