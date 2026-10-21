Afrique: Le rap sud-africain s'invite au Café du Vieux Conseil

Le rap sud-africain s'invite au Café du Vieux Conseil, à Port-Louis, ce vendredi 23 octobre à 19 heures, avec Stogie T en tête d'affiche.

De son vrai nom Tumi Molekane, l'artiste est attendu sur scène dans un registre où le rap rencontre le jazz et le groove, porté par des textes engagés et ancrés dans les réalités contemporaines. Ancien meneur du groupe Tumi and the Volume, le musicien a poursuivi sa carrière en solo, développant une identité artistique marquée par la force de ses textes et son regard sur la société. Pour cette représentation mauricienne, il sera accompagné de Bonj au chant ainsi que des musiciens Shane Cooper et Rico.

La première partie réunira LionKklash et le Philippe Thomas Syndicate, avec une programmation qui fera dialoguer les sonorités locales et sud-africaines.

Le concert est coproduit par Sakifo Moris, Culture Events & Productions et Sakifo Talents. Pour Sakifo Moris, représentée depuis quelques mois par sa nouvelle présidente, Anne-Lise Violette, cette initiative s'inscrit dans une volonté de favoriser les rencontres artistiques et de multiplier les passerelles musicales entre les pays de l'océan Indien et au-delà.

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Le haut-commissaire d'Afrique du Sud à Maurice, Heinrich Giovanni April, a également été convié à cette soirée, qui entend donner une place aux échanges culturels entre Maurice et l'Afrique du Sud.

L'entrée est fixée à Rs 600. Le rendez-vous est donné à 19 heures au Café du Vieux Conseil, à Port-Louis.