Ile Maurice: «Duke of Edinburgh Award» - Rs 3 millions pour les 60 ans du programme

Le programme Duke of Edinburgh International Award marque ses 60 ans à Maurice. À cette occasion, Rs 3 millions ont été prévues au budget du ministère concerné pour soutenir le programme, dont Rs 105 000 spécifiquement allouées à l'organisation des activités commémoratives.

Parmi les initiatives annoncées figurent la production d'un magazine numérique retraçant six décennies d'évolution et de réalisations du programme, ainsi que la diffusion de 60 témoignages visuels illustrant son parcours dans le pays. C'est ce que le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, a répondu à Franco Quirin. Un rassemblement national est également prévu à la Brise-Verdière Award House, avec le dévoilement d'une plaque commémorative.

Des activités de plantation d'arbres seront organisées par les bénéficiaires dans les différents centres de Maurice et de Rodrigues. Une courte vidéo consacrée aux lauréats de la médaille d'or du programme est également prévue.

Dans le cadre de cet anniversaire, une opération de nettoyage à échelle nationale a déjà eu lieu le 20 septembre, avec la participation d'environ 300 personnes.

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Par ailleurs, une invitation a été adressée au secrétaire permanent du ministère pour participer à la réunion du Conseil international, prévue du 18 au 20 novembre à Windsor, au Royaume-Uni. Toutefois, en raison des coûts liés au déplacement, l'autorisation de participation n'a pas été obtenue.

Le programme, mené en collaboration avec le ministère de l'Éducation, vise à encourager les jeunes à développer leurs compétences, leur sens des responsabilités et leur engagement citoyen, indépendamment de leur région de résidence.