Ile Maurice: Dagotière - La NHDC prend en charge l'entretien des espaces verts de la Résidence Lavande

L'entretien des espaces verts et des parties communes de la Résidence Lavande, à Dagotière, est désormais assuré par la National Housing Development Company (NHDC). C'est ce qu'a indiqué le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, en réponse à une question parlementaire du député de Quartier-Militaire-Moka, Govinden Venkatasami.

Le ministre a précisé que cette décision, entrée en vigueur en septembre 2026, fait suite à un exercice de consultation auprès des copropriétaires et des occupants de la résidence. Menée les 3, 5 et 6 septembre, cette démarche visait à recueillir leur avis sur le nouveau dispositif d'entretien proposé par la NHDC.

Deux options leur avaient été soumises : maintenir le système existant, dans lequel le syndic élu continue de bénéficier d'une contribution gouvernementale de Rs 200 par logement et par mois, ou confier directement à la NHDC le nettoyage et l'entretien des espaces communs. Les résidents ont opté pour la seconde formule. Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la NHDC a déjà procédé au nettoyage des espaces verts et à l'entretien des équipements communs, notamment l'aire de jeux pour enfants et la piste de jogging. Plusieurs interventions ont été réalisées entre août et septembre 2026.

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Répondant à la question concernant d'éventuelles plaintes, Shakeel Mohamed a indiqué qu'aucune réclamation relative à l'entretien des espaces verts et des équipements communs n'avait été enregistrée à ce jour auprès de la NHDC.

Le ministre a également rappelé que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un nouveau système de gestion et d'entretien des résidences de la NHDC, déjà évoqué au Parlement le 26 mai 2026. Par ailleurs, le centre communautaire de la résidence est géré par le conseil de district de Moka depuis le 12 avril 2023, qui assure également les services de collecte des déchets.