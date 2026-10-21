Cote d'Ivoire: Abengourou/Promotion de l'hévéaculture - Olam Agri récompense les meilleurs acteurs

Dix coopératives et dix planteurs d'hévéa ont été distingués pour leurs performances au cours des six derniers mois, à l'occasion de la 17e édition du programme « Gouassou », organisée le 15 octobre 2026, à la mairie d'Abengourou. À travers cette initiative, Olam Agri valorise l'engagement des producteurs et contribue à l'amélioration de leurs conditions de vie et de celles de leurs familles.

Pour cette édition, la coopérative Scoops Nsccpa d'Abengourou s'est classée première avec une production de 8 336,02 tonnes. Chez les planteurs, Brou Yao Marius, de Niablé, a remporté le premier prix avec une production de 85,28 tonnes. Les lauréats ont reçu plusieurs récompenses, notamment des sacs, des motos et des ordinateurs portables.

Selon une dépêche de l'Agence ivoirienne de presse (Aip), lancé en 2017, le programme « Gouassou », qui signifie « bonus » en langue locale, s'inscrit dans la démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise et dans la promotion de l'hévéaculture. L'éducation et la santé figurent parmi les axes prioritaires de cet accompagnement, qui vise notamment à offrir aux enfants des planteurs de meilleures conditions de scolarisation.

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Mohideen Basha, directeur général des achats et de la durabilité d'Olam Agri, a souligné l'importance de la collaboration entre les producteurs, les coopératives et l'entreprise. « Nous sommes ravis de voir la manière dont nos planteurs et nos coopératives arrivent à augmenter et à améliorer leurs capacités. Notre objectif, c'est de promouvoir l'excellence », a-t-il déclaré. Il a également encouragé les producteurs à poursuivre leurs efforts.

Le secrétaire général 2 de la préfecture d'Abengourou, Arsène Serigba, a salué les initiatives visant à pérenniser l'hévéaculture. « Chers dirigeants, je voudrais vous exhorter à persévérer dans cette voie. Seul le travail libère », a-t-il affirmé.

Venus de plusieurs localités, les producteurs ont salué cette initiative de reconnaissance, qui met en lumière leur contribution au développement de la filière hévéicole en Côte d'Ivoire.

Depuis le lancement du programme, celui-ci a permis de distribuer des kits scolaires à plus de 25 000 enfants et de fournir des équipements de saignée couvrant plus de 60 000 hectares. Il a également contribué à améliorer la logistique liée à la collecte et au transport de 300 000 tonnes de caoutchouc naturel grâce à l'attribution d'engins roulants. Par ailleurs, plus de 60 millions de Fcfa d'appuis directs ont été versés aux bénéficiaires.