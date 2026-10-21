Cote d'Ivoire: Victor Yapobi Jr (DG Sports Entertainment Côte d'Ivoire) - « Le 7.5 KM, c'est le sport au service des entreprises et de la solidarité »

Le 14 novembre 2026, le Plateau accueillera la première édition du 7.5 KM, un rendez-vous sportif qui entend rapprocher les entreprises et les institutions ivoiriennes autour de la course, de la cohésion et du développement des affaires. Portée par Yapobi, l'initiative prévoit également une marche caritative de 5 km destinée à contribuer à la distribution de kits scolaires aux enfants défavorisés. Les organisateurs ambitionnent de mobiliser une centaine d'entreprises et quelque 3 000 participants.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le 7.5 KM ?

Le 7.5 KM est un événement sportif dédié exclusivement aux entreprises et aux institutions de Côte d'Ivoire. C'est une première en matière de compétition. Notre objectif, à terme, est d'en faire une journée nationale sportive des entreprises ivoiriennes. Nous proposons deux activités : une compétition interentreprises et inter institutions, ainsi qu'une marche caritative de cinq kilomètres. La compétition est ouverte aux collaborateurs des entreprises, quelle que soit leur taille : start-up, PME, PMI ou grandes entreprises.

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Les institutions sont également concernées, notamment les ministères et les mairies. Nous avons constaté que les maires et les ministères étaient peu impliqués dans les événements sportifs de ce type. Nous avons donc voulu réunir l'ensemble de l'écosystème ivoirien, en associant les entreprises et les institutions.

Comment va se dérouler la compétition interentreprises ?

La compétition se déroule par équipes. Il ne s'agit pas de permettre à une seule personne de représenter son entreprise et de revendiquer individuellement la victoire. Le classement repose sur le cumul des cinq meilleurs temps de chaque entreprise. Par exemple, si Orange inscrit 300 participants, nous retiendrons les cinq meilleurs temps parmi ces 300 coureurs. Le cumul de ces temps permettra d'établir le classement des entreprises. Nous voulons aussi permettre à tous les collaborateurs de participer, y compris ceux qui ne sont pas sportifs.

C'est pourquoi nous avons prévu une marche parallèle de cinq kilomètres. Il s'agit d'une marche caritative. Pour cette première édition, nous avons choisi de soutenir la scolarisation des enfants défavorisés. Participer à la marche, c'est contribuer à offrir un kit scolaire à un enfant. Nous estimons que cette cause est en lien avec l'éducation et avec les entreprises que nous mobilisons autour de l'événement.

Combien d'entreprises et de participants espérez-vous mobiliser ?

Nous avons de grandes ambitions. Pour cette première édition, nous visons une centaine d'entreprises et environ 3 000 participants, en comptant les coureurs et les marcheurs. Le 7.5 KM ne se limite cependant pas à la compétition et à la marche. Une fois les activités sportives terminées, les participants pourront se retrouver dans un grand village aménagé pour l'occasion.

Que trouvera-t-on dans ce village ?

Le concept du 7.5 KM repose sur le sport et le business. Le village comprendra donc plusieurs espaces. Une zone business permettra aux entreprises de présenter leurs produits, de rechercher de nouveaux clients et de développer leurs activités. Nous aménagerons également un espace de réseautage professionnel afin de favoriser les échanges et les opportunités d'affaires. Nous prévoyons aussi une zone VIP destinée aux dirigeants d'entreprises inscrits à l'événement, ainsi qu'aux partenaires et aux invités. Cet espace permettra de développer des contacts professionnels, tout en offrant des possibilités de restauration.

Une zone de restauration sera également mise en place. Nous souhaitons proposer différentes options, notamment des repas sains, afin de répondre aux habitudes alimentaires des participants. Enfin, un espace d'animation accueillera notamment la remise des trophées. Le village prendra ensuite une dimension plus festive pour permettre aux participants de se détendre. L'objectif est donc de réunir plusieurs activités au même endroit : le sport, les rencontres professionnelles, le développement des affaires et la convivialité.

Peut-on avoir une idée du budget de cette première édition ?

Je ne sais pas si je peux communiquer officiellement ce chiffre, mais le budget se situe autour de plusieurs dizaines de millions de francs Cfa.

Quelles sont les conditions de participation pour les entreprises et leurs collaborateurs ?

Nous mettons en place un droit de participation pour les entreprises. Les collaborateurs devront également s'inscrire directement sur le site internet de l'événement. Si l'entreprise ne prend pas en charge les frais d'inscription de ses collaborateurs, ceux-ci pourront les payer eux-mêmes. Pour la compétition, les frais de participation sont fixés à 10 000 Fcfa par personne. Ce montant tient notamment compte du dispositif de chronométrage. Les dossards équipés de puces seront commandés en Allemagne. Comme le classement repose sur le cumul des cinq meilleurs temps de chaque entreprise, nous avons besoin d'un système fiable.

À l'arrivée, un dispositif technique comprenant des tapis de détection, des ordinateurs et un système de chronométrage permettra d'enregistrer les temps. Dès qu'un participant franchira la ligne d'arrivée, sa puce sera détectée. Pour la marche, les participants porteront un dossard simple. Les frais de participation sont différents de ceux de la course, mais leur montant exact n'est pas clairement identifiable dans cette transcription. Une partie des recettes de la marche contribuera au financement des kits scolaires destinés aux enfants défavorisés.

La compétition est-elle une course ou une marche ?

C'est bien une course. Elle vise à mesurer la performance collective des entreprises. Les personnes qui ne se sentent pas capables de courir peuvent participer à la marche de cinq kilomètres. Il faut toutefois préciser que les distances et les temps ne sont pas homologués. Il ne s'agit donc pas d'une compétition officielle permettant d'établir des records homologués. L'objectif est avant tout de réunir les collaborateurs autour du sport et de la cohésion.

Quel intérêt une entreprise a-t-elle à investir dans cet événement ?

Le 7.5 KM représente une opportunité pour les entreprises. En général, certaines d'entre elles dépensent des sommes importantes, parfois autour d'un million de francs CFA, pour organiser des activités de team building. Le team building permet aux employés et aux collaborateurs de sortir du cadre habituel de l'entreprise et de se rapprocher grâce à des activités communes. Nous savons que des collaborateurs qui se connaissent mieux peuvent plus facilement travailler ensemble. Au bureau, il arrive qu'un employé et son directeur général se côtoient pendant dix ans sans véritablement échanger. Lors d'une activité sportive, les barrières peuvent tomber.

Ils peuvent marcher ensemble et discuter, alors qu'ils n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de le faire dans le cadre professionnel habituel. Ces rencontres permettent aussi aux collaborateurs de découvrir d'autres aspects de la vie de leurs collègues. On peut apprendre qu'un collègue est marié, qu'il a des enfants ou qu'il pratique un sport. Après ce type de manifestation, les relations entre collaborateurs peuvent évoluer.

Les participants apprennent à se connaître autrement. De nombreuses opportunités d'affaires peuvent également naître de ces rencontres informelles. Les échanges professionnels ne se font pas uniquement dans les bureaux. Je trouve donc cette initiative intéressante. Elle peut être bénéfique aussi bien pour les entreprises que pour leurs collaborateurs.

Avez-vous déjà identifié les enfants qui bénéficieront des kits scolaires ?

Nous souhaitons cibler une localité à l'intérieur du pays et nous y rendre pour distribuer les kits scolaires. Le choix de cette localité n'est pas encore arrêté.

Combien de participants attendez-vous et combien de kits scolaires comptez-vous offrir ?

Comme je l'ai déjà indiqué, nous visons environ 3 000 participants pour l'ensemble des activités, course et marche confondues. Si nous dépassons ce chiffre, nous en serons heureux. Le nombre de kits scolaires distribués dépendra des ressources que nous réussirons à mobiliser et du nombre de participants inscrits. Le principe est simple : participer à la marche du 7.5 KM, c'est contribuer à offrir un kit scolaire à un enfant.

La marche constitue ainsi un moyen de soutenir concrètement la scolarisation des enfants défavorisés. Nous encourageons les entreprises à mobiliser leurs collaborateurs et à leur permettre de participer sous les couleurs de leur structure. Les participants pourront notamment porter le tee-shirt de leur entreprise, avec le dossard prévu pour l'événement.

Comment seront récompensés les participants et les entreprises gagnantes ?

Pour cette première édition, compte tenu de nos moyens, nous avons décidé de récompenser les meilleures entreprises avec des médailles. Comme je l'ai expliqué, le classement repose sur le cumul des cinq meilleurs temps de chaque entreprise. Nous remettrons cinq médailles aux membres de chaque équipe récompensée. Nous avons également prévu des trophées pour les trois meilleures entreprises.

Les coureurs recevront aussi des médailles de participation. Les marcheurs ne sont pas concernés par ces récompenses sportives. Pour cette première édition, nous avons privilégié les médailles et les trophées. Nous pourrons envisager d'autres formes de récompenses lors des prochaines éditions.

Quelles dispositions avez-vous prises pour assurer la sécurité des participants ?

Nous avons de l'expérience dans l'organisation de ce type d'événement. J'ai notamment été coordinateur général du Marathon de Côte d'Ivoire entre 2017 et 2019. Cette expérience m'a permis d'acquérir des compétences dans l'organisation de manifestations sportives. Nous travaillons avec la police pour assurer la sécurisation du parcours. Nous collaborons également avec les sapeurs-pompiers pour la prise en charge médicale.

Des ambulances accompagneront les coureurs et les marcheurs. Nous avons aussi prévu de faire appel à une entreprise privée de sécurité si nécessaire. Toutes ces dispositions doivent permettre d'assurer un bon encadrement de la manifestation. Nous ne sommes donc pas à notre première expérience dans ce domaine.

Qu'avez-vous prévu pour l'hydratation des participants ?

Les participants auront besoin de s'hydrater pendant l'effort. Nous avons donc un partenaire qui nous accompagnera dans ce domaine. Des points de distribution seront aménagés sur le parcours et à l'arrivée afin de permettre aux participants de s'hydrater.

À moins d'un mois de l'événement, des entreprises ont-elles déjà confirmé leur participation ?

Oui, nous avons déjà des entreprises intéressées. Je ne peux pas encore communiquer leurs noms de manière précise, mais plusieurs engagements sont en cours de confirmation. Nous espérons notamment obtenir une dizaine de confirmations. Nous avons lancé officiellement l'événement le 16 octobre et poursuivons les démarches auprès des entreprises.

Qu'en est-il de la participation des institutions et des collectivités territoriales ?

J'ai entrepris des démarches auprès de plusieurs responsables municipaux. Je compte notamment rencontrer de nouveau les maires de Cocody et du Plateau. J'ai également rencontré le maire de Marcory, qui s'est montré favorable à notre initiative et disposé à participer. Nous souhaitons mobiliser les mairies et les institutions, comme nous le faisons avec les entreprises. Le président-directeur général de Bernabé a, par exemple, réalisé une courte vidéo dans laquelle il manifeste son engagement à participer à l'événement. Nous envisageons de solliciter également les maires pour qu'ils réalisent des vidéos d'encouragement et incitent d'autres collectivités à rejoindre l'initiative.

Quel appel lancez-vous aux entreprises et aux personnes qui souhaitent participer ?

Il faut noter que 7.5 KM concerne toutes les entreprises. Nous souhaitons que chacune puisse se mobiliser, quelle que soit sa taille. Nous espérons également que les collaborateurs participeront nombreux. Même ceux qui ne sont pas sportifs peuvent prendre part à la marche. L'essentiel est de se retrouver, de partager un moment de convivialité, de développer des relations professionnelles et de contribuer à la cause soutenue par l'événement.

Nous espérons que cette première édition sera un succès et qu'elle nous permettra de poursuivre l'initiative dans les années à venir. Merci à vous de nous avoir donné l'occasion de présenter cette initiative. Nous espérons que cette première édition sera une réussite et que nous pourrons poursuivre l'aventure avec les prochaines éditions. Nous comptons sur la mobilisation des entreprises, des institutions et du public. Nous espérons vous retrouver nombreux le 14 novembre 2026.