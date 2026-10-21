Afrique: Cimdc 2026 - Abidjan, point de départ d'une mobilité durable concrète en Afrique

La IIe Conférence internationale sur la mobilité durable et le climat (Cimdc 2026) - qui se tient à Abidjan du 19 au 22 octobre 2026 - se veut un passage à l'action concrète. Le ministre ivoirien des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a été l'un de ceux qui ont appelé, le 20 octobre 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à ce changement de paradigme. « Notre ambition au cours de cette conférence ne doit pas être uniquement de dresser le constat des difficultés auxquelles nos pays sont confrontés. Nous devons surtout partager les expériences, identifier les solutions, renforcer les coopérations et faire émerger des projets capables de transformer durablement nos territoires », a-t-il lancé en direction des participants d'une quarantaine de pays à travers le monde.

Amadou Koné a profité de l'occasion pour signifier que la Côte d'Ivoire est déjà engagée sur la voie de la concrétisation des actions en faveur de la mobilité durable. « La Côte d'Ivoire a fait le choix de l'anticipation, de la planification et de l'investissement », a-t-il indiqué.

Au dire du ministre des Transports et des Affaires maritimes, l'ambition de la Côte d'Ivoire est de faire de l'ensemble des projets d'infrastructures routières, ferroviaires et lagunaires « les composantes d'un même système, un système multimodal, intégré, interconnecté dans lequel différents modes de transport se complètent au service de la population et de la compétitivité de nos cités.

Nous voulons passer d'une logique de juxtaposition des modes à une véritable logique de réseau ».

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Il a en effet souligné que « Une infrastructure de transport ne doit pas seulement traverser la ville. Elle doit également contribuer à organiser la ville ».

Cet appel pressant à passer aux actes a également été lancé par François Durobray, président de Codatu. Il a fait savoir que le rendez-vous d'Abidjan ne vise pas à produire un rapport supplémentaire, car les besoins et les solutions sont déjà connus, selon lui. Il a donc indiqué que les travaux se déroulent autour de quatre axes : articulation entre urbanisme et mobilité ; gouvernance et financements pérennes ; relations entre mobilité urbaine et climat dans le contexte africain ; innovations digitales, sociales et techniques.

Quant à Ronan Dantec, président de Climate Chance, il a appelé à une action concertée et à la recherche d'un narratif qui rassure tout le monde, y compris les climatosceptiques, pour préserver la cohésion sociale.