Cote d'Ivoire: Mobilité durable/Beugré Mambé - 'Le pays est, sur la bonne trajectoire, recherche des financements à taux concessionnels'

La Côte d'Ivoire est sur la bonne trajectoire en matière de mobilité durable. Mais le pays est à la recherche de financements adaptés. C'est la trame du message que le Premier ministre ivoirien, Dr Robert Beugré Mambé, a tenu à lancer à Abidjan-Cocody, en direction des bailleurs de fonds et des partenaires de la Côte d'Ivoire. Il s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture officielle de la IIe Conférence internationale sur la mobilité durable et le climat (Cimdc 2026) qui se tient en terre ivoirienne du 19 au 22 octobre 2026.

Dr Robert Beugré Mambé a souligné qu'un plan de mobilité durable tel que celui mis en oeuvre par la Côte d'Ivoire ne peut se tourner que vers des financements à taux concessionnels. Ce choix s'explique d'autant plus que les projets de mobilité de masse tels que ceux recherchés ne sont généralement pas à « haut rendement ». C'est en cela qu'il a invité les participants à réfléchir à « la formulation de ce type de financements qui permette d'avoir des infrastructures qui profitent au grand nombre et qui ne soit pas contraignant pour nos populations ».

Il a également suggéré que les réflexions se concentrent sur les solutions qui permettront une mobilité non polluante grâce à l'électricité durable. La Côte d'Ivoire ambitionne en effet de faire en sorte que les énergies renouvelables représentent 45 % de son mix énergétique d'ici à 2035, notamment grâce au solaire et à la biomasse, a-t-il rappelé.

Le chef du gouvernement a partagé des données qui sous-tendent la nécessité d'aller vers la durabilité en matière de mobilité. Il a évoqué une étude réalisée il y a trois ans, qui a montré que 20 % des gaz à effet de serre (GES) ont été produits par les bâtiments, 25 % par les industries, 25 % par les transports, 15 % par les déchets urbains et le reste par d'autres facteurs déstabilisateurs.

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Il ressort aussi de cette étude que les pics de pollution à Abidjan sont enregistrés entre 18 h et 20 h, puis entre 6 h et 10 h, aux heures de pointe où les populations quittent leur domicile ou y rentrent après une journée de travail.

Il est à noter que la présente Conférence est organisée par le ministère des Transports et des Affaires maritimes, à travers l'Agence de mobilité urbaine du Grand Abidjan (Amuga), en collaboration avec Codatu (Coopération internationale pour le développement du transports urbains), de l'Union internationale des transports publics (Uitp) et de Climate Chance.