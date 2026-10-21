Cote d'Ivoire: Dialogue secteurs privé-public - Le ministre Kalil Konaté en visite de travail à la Chambre de commerce et d'industrie

Le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, a eu le lundi 19 octobre 2026, une séance de travail, à Abidjan-Plateau, avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci), Touré Faman. Il était entouré à l'occasion, d'une forte délégation de chefs d'entreprise.

L'information émane d'une note de l'institution consulaire dont Fratmat.info a eu copie. Cette rencontre qui s'est déroulée dans la salle des élus de la Cci-ci a permis au ministre d'échanger avec le garant du secteur privé, sur les orientations du gouvernement en matière de développement du secteur privé, de la formalisation des activités économiques et du renforcement du tissu industriel national.

En effet, le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, a souligné la nécessité de renforcer les politiques publiques visant à accompagner les acteurs du secteur informel vers le secteur formel. Cette démarche vise, notamment à améliorer la structuration des activités économiques, à favoriser la croissance des entreprises et à créer un environnement propice à l'émergence des champions nationaux capables de contribuer durablement au développement économique de la Côte d'Ivoire.

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L'émissaire du gouvernement a insisté sur l'importance d'une collaboration renforcée entre son département ministériel et la Cci-ci en vue de soutenir les entreprises existantes et de favoriser la création de nouvelles entreprises.

Il a, en outre, rappelé l'ambition de renforcer la souveraineté industrielle de la Côte d'Ivoire à travers la mobilisation accrue du secteur privé autour de la visio du Président de la République Alassane Ouattara. C'est pourquoi, il appelle à une plus grande synergie entre les pouvoirs publics, les institutions consulaires, les organisations professionnelles et les chefs d'entreprises afin d'accélérer la transformation structurelle de l'économie nationale.

A l'en croire, l'objectif est de bâtir un secteur privé fort, compétitif et uni, capable de contribuer significativement à la création de richesses, d'emploi et au rayonnement du de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. De même, le ministre a indiqué l'intérêt particulier du gouvernement pour ce secteur stratégique à contribuer davantage à la croissance économique et à la souveraineté industrielle du pays.

Par ailleurs, pour une meilleure industrialisation, le gouvernement a engagé des initiatives pour développer les infrastructures industrielles et agro-industrielles sur l'ensemble du territoire national. Celles-ci sont situées dans les neuf pôles agro-industriels, notamment à Abidjan, San Pedro, Korhogo. Le ministre a également annoncé la mise en place de quatorze zones industrielles destinées à accueillir et à accompagner les entreprises. La participation de l'Etat pourrait se situer entre 5 et 15%.

Ibrahim Kalil Konaté a sollicité l'accompagnement de la Cci-ci dans la mise en oeuvre des programmes de soutien aux entreprises, notamment celui des Pépites (Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises), lancé en 2025 visant à enrôler et d'accompagner1500 entreprises sur dix ans

Pour sa part, le président de la Cci-ci, Touré Faman, a réitéré la disponibilité de son institution à accompagner les initiatives gouvernementales en faveur du secteur privé. Aussi, a-t-il rappelé que la Cci-ci participe depuis plusieurs années aux concertations avec le gouvernement sous la houlette du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, réaffirmant ainsi, sa vocation à contribuer à la représentation des intérêts du secteur privé, à la promotion de l'entrepreneuriat et à la mise en oeuvre des politiques publiques favorable à la croissance économique.

Touré Faman a promis que la Cci-ci poursuivra sa collaboration avec le ministère du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat afin de soutenir les entreprises, les chefs d'entreprises et les entrepreneurs en devenir.

A noter qu'une prochaine séance de travail aura lieu au cabinet du ministre avec les principales composantes du secteur privé ivoirien pour examiner les orientations de la politique de développement des entreprises ivoiriennes, de définir les modalités de collaboration entre l'Etat et le secteur privé, et d'identifier les actions prioritaires susceptibles d'accélérer l'industrialisation et la croissance économique de la Côte d'Ivoire.