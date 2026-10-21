Congo-Kinshasa: Près de 500 élèves sinistrés reçoivent des fournitures scolaires après les pluies diluviennes à Luiza

21 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

490 élèves touchés par les pluies diluviennes du 27 septembre dernier à Luiza, dans la province du Kasaï-Central, ont reçu des fournitures scolaires grâce à une mobilisation des forces vives locales. Cette assistance vise à leur permettre de poursuivre leur scolarité malgré les dégâts causés par les intempéries. Plus de mille ménages sinistrés attendent encore une aide.

Des cahiers et des stylos pour aider les élèves victimes des récentes intempéries à reprendre le chemin de l'école. Au total, 490 enfants ont bénéficié d'une distribution de fournitures scolaires organisée par les forces vives locales réunies au sein d'une commission communautaire.

Pour les bénéficiaires, cette aide représente un soutien important pour poursuivre leur apprentissage.

« Je remercie la population de Luiza d'avoir pensé à nous, les élèves, en nous donnant des cahiers », témoigne l'un des enfants bénéficiaires.

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Selon le bourgmestre de la commune de Luiza, Guillaume Shidi Milambu, cette assistance répond aux besoins exprimés par les établissements scolaires touchés par les pluies du 27 septembre. Il indique également qu'une cinquantaine de blessés ont bénéficié d'une prise en charge de leurs frais médicaux grâce à cette mobilisation locale.

Plus de mille ménages encore dans le besoin

Malgré cette initiative, les moyens mobilisés restent insuffisants face à l'ampleur des dégâts et au nombre de personnes touchées.

« Jusque-là, nous ne sommes qu'au niveau de l'apport local. C'est simplement une assistance », souligne Guillaume Shidi Milambu.

De son côté, Paulin Nkongolo Nsake, coordonnateur territorial de la Nouvelle Société civile congolaise, rappelle que plus de mille ménages restent affectés par cette catastrophe. Il appelle les autorités et les partenaires humanitaires à renforcer l'assistance en faveur des sinistrés.

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