Congo-Kinshasa: El Nino - Comment la RDC se prépare à faire face à ce phénomène naturel ?

21 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Organisation météorologique mondiale a annoncé le 08 octobre dernier que la planète va connaitre un épisode super intense du phénomène « El Nino ».

C'est un phénomène climatique qui réchauffe les eaux du pacifique et cause des grandes catastrophes naturelles : Des chaleurs excessives, des pluies torrentielles avec inondations, des sècheresses, des précipitations inferieures à la normale.

L'épisode actuel est en passe de devenir l'un des plus puissants jamais enregistrés, avec un pic attendu en décembre 2026 et des effets susceptibles de se prolonger jusqu'en 2027.

Le phénomène pourrait avoir de lourdes conséquences avec des décès, la destruction des cultures et des infrastructures.

Comment la RDC se prépare à faire face à ce choc climatique sans précèdent ?

Existe-il déjà un plan de contingence pour faire face à la crise ?

Augustin Tagisabo, Chef de Division au centre météorologique national et responsable de prévision du temps a eu des échanges à propos avec Jody Daniel Nkashama :

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