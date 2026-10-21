Soudan: Une mission de solidarité pour soutenir les journalistes soudanais

communiqué de presse

Le Comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), considérant la poursuite du conflit armé au Soudan depuis avril 2023 et ses conséquences dramatiques sur la population civile, les médias et les professionnels de l'information ;

Profondément préoccupé par les assassinats, les arrestations arbitraires, les disparitions, les menaces et les déplacements forcés auxquels sont confrontés les journalistes soudanais;

Réaffirmant que les journalistes doivent être protégés en toutes circonstances, conformément au droit international humanitaire et aux normes internationales relatives à la liberté de la presse ;

Reconnaissant le rôle essentiel du Syndicat des journalistes soudanais dans la défense des droits professionnels, la protection des journalistes et la documentation des violations ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Comité exécutif décide :

D'organiser une mission de solidarité au Soudan, en coordination avec le Syndicat des journalistes soudanais et la Fédération des journalistes africains (FAJ), dès que les conditions de sécurité le permettront, afin d'évaluer la situation des journalistes et des médias et de renforcer les mécanismes de soutien.

De renforcer la solidarité syndicale avec les journalistes soudanais, au Soudan comme dans les pays d'exil, en mobilisant les syndicats affiliés à la FIJ pour apporter une assistance juridique, matérielle, professionnelle et psychosociale.

D'exiger la libération des journalistes détenus arbitrairement, la révélation du sort des journalistes disparus et la fin des menaces, des violences et des entraves à l'exercice du métier.

D'appeler toutes les parties au conflit à respecter leurs obligations internationales, à protéger les journalistes en tant que civils et à garantir leur accès aux zones d'information sans intimidation ni représailles.

De mobiliser les organisations régionales et internationales, notamment l'Union africaine et les Nations unies, afin de promouvoir des enquêtes indépendantes sur les crimes commis contre les journalistes et de garantir que leurs auteurs répondent de leurs actes.

De mettre en place un mécanisme de suivi, associant la FIJ, la FAJ et le Syndicat des journalistes soudanais, chargé de documenter les violations, d'évaluer les besoins prioritaires et de rendre compte au Comité exécutif des actions entreprises.

Le Comité exécutif affirme sa solidarité pleine et entière avec les journalistes soudanais et leur syndicat, et réaffirme que la protection des journalistes, la liberté de la presse et le droit des populations à une information indépendante sont indispensables à toute perspective de paix durable au Soudan.