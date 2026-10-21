Togo: e-ID Togo - Le cap des 80 % de cartes remises franchi

Sur environ 5,9 millions de cartes d'identité biométriques produites, quelque 4,72 millions sont désormais entre les mains de leurs titulaires. Il en reste 1,18 million à distribuer, une étape que les autorités veulent accélérer.

Le projet national d'identification biométrique e-ID Togo atteint un taux de distribution proche de 80 %, le dispositif couvre déjà une large part de la population, signe de l'ampleur du déploiement engagé sur l'ensemble du territoire.

e-ID est un système national gratuit et inclusif, ouvert à tous sans distinction de genre, de religion ou de nationalité. Il est piloté par l'Agence nationale d'identification (ANID).

Son principe est simple : chaque personne de nationalité togolaise ou résidant au Togo reçoit un numéro d'identification unique (NIU), fondé sur ses données démographiques et biométriques.

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Le projet répond à un besoin réel : au lancement de l'enrôlement, moins de 15 % des Togolais possédaient une carte nationale d'identité.

Attribué une fois pour toutes, le NIU sert de référence pour vérifier l'identité de son titulaire auprès de l'administration, des banques ou des services sociaux. Il est appelé à devenir la porte d'entrée vers les services publics, privés et sociaux, dans l'éducation, la santé, la sécurité sociale, la finance, les pensions ou encore les transferts monétaires.

Pour l'État, l'enjeu est aussi de disposer de données fiables, afin de simplifier les démarches administratives et de mieux cibler les politiques publiques.

Le programme est financé à hauteur de 72 millions de dollars par la Banque mondiale.