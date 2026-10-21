Togo: Accouchements plus sûrs

L'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé ont lancé mardi à Lomé un programme de formation destiné aux professionnels qui interviennent dans les accouchements. L'objectif est d'améliorer la qualité des soins et réduire les décès évitables de mères et de nouveau-nés.

Sages-femmes, accoucheuses, gynécologues et pédiatres de la région Maritime sont appelés à actualiser leurs connaissances et leurs pratiques en matière de soins obstétricaux et néonatals.

Le programme vise à renforcer les compétences pratiques des agents de santé et, à terme, les capacités des structures sanitaires à prendre en charge les mères et les nouveau-nés au plus près des communautés.