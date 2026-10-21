Togo: Renouvellement des passeports à Rome

21 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Les Togolais résidant en Italie pourront renouveler leur passeport sans se déplacer à Paris : l'ambassade du Togo en France organise une collecte de données biométriques à Rome du 13 au 15 novembre, rapporte Le Messager.

L'ambassade de Paris, également compétente pour l'Italie, se rendra sur place pour recueillir les données nécessaires au renouvellement des passeports.

Une initiative bienvenue pour les membres de la diaspora, qui leur évitera un voyage coûteux et facilitera leurs déplacements vers le Togo ou ailleurs.

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