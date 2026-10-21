Togo: Les atouts touristiques du lac Togo

21 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

La mairie de Togoville lance un appel à manifestation d'intérêt pour la location et l'aménagement d'un site situé sur les rives du lac Togo, afin d'y développer des activités touristiques et de loisirs, indique L'Economiste paru mercredi.

La municipalité envisage notamment l'aménagement d'un plan d'eau et d'une plage, ainsi que l'installation de restaurants et de bars.

Le site, au charme indéniable, se prête particulièrement à ce type de projet. Une opportunité pour les investisseurs du secteur touristique, mais aussi pour la ville, qui entend renforcer son attractivité.

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