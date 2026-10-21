Ethiopie: Les troupes fédérales engagées sur plusieurs fronts, le TPLF toujours présent dans le Tigré

En Éthiopie, qu'est devenu le Front de libération du peuple du Tigré ? Après plusieurs semaines de combats qui les opposaient aux forces fédérales, les troupes du TPLF se seraient repliées près de la frontière érythréenne. Le gouvernement fédéral a repris le contrôle des grandes villes de la région et a mis en place une administration intérimaire pour six mois. Mais le TPLF n'a pas dit son dernier mot.

Le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) ne se dit toujours pas vaincu. Dans une vidéo relayée sur sa nouvelle chaîne YouTube, la Tigrai Media Corporation, le commandement du TPLF a affirmé avoir tué plus de 1 500 soldats de l'armée éthiopienne, dans des combats ce week-end au centre du Tigré.

Des déclarations chocs non vérifiées pour le moment, auxquelles le gouvernement éthiopien n'a pas encore réagi.

Si le Front de libération du peuple tigré a perdu les grandes villes de la région, ses soldats sont toujours présents dans les zones rurales du centre et de l'ouest du Tigré. Selon Magnus Taylor, expert de l'International Crisis Group, « il pourrait encore y avoir de nombreux combats, beaucoup de destructions et de perturbations au Tigré, et cela pourrait se poursuivre. »

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Le TPLF n'est pas le seul groupe rebelle auquel fait face l'armée éthiopienne. En région Amhara, elle affronte les combattants de la milice des Fano. Début octobre, les Fano ont intensifié leurs offensives sur plusieurs fronts, revendiquant la prise de plusieurs localités.

En Oromia, l'Armée de libération oromo (OLA) poursuit également son insurrection contre l'armée fédérale.