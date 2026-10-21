Cote d'Ivoire: Douze personnes inculpées dans l'affaire de l'assassinat d'un gendarme

En Côte d'Ivoire, douze personnes ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt dans l'assassinat d'un gendarme en 2025. Il avait tué au cours d'une patrouille dans le sud-est du pays, lors de troubles précédant l'élection présidentielle.

Les faits s'étaient déroulés le lundi 20 octobre 2025, cinq jours avant l'élection présidentielle. Des individus armés et encagoulés avaient érigé des barricades sur l'axe routier entre Grand Yapo et Agboville, dans le sud-est du pays. Une patrouille de la gendarmerie tente d'intervenir mais essuie des tirs. Touché à l'épaule et à l'abdomen, un sous-lieutenant succombera à ses blessures.

Depuis l'ouverture de l'enquête, quasiment un an jour pour jour, plusieurs arrestations et interrogatoires ont permis de remonter jusqu'à l'auteur du coup de feu. Ce dernier « a reconnu les faits », précise un communiqué du procureur de la République, Oumar Braman Koné, ainsi que l'arme utilisée, « de type kalachnikov ».

Déférés à la section antiterroriste, avec onze autres personnes, tous ont été placés sous mandat de dépôt pour plusieurs chefs d'inculpation, notamment actes terroristes, attentat contre l'autorité de l'État et assassinat.

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Les troubles liés à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire avaient fait onze morts et plus de 70 blessés, selon le bilan officiel du Conseil national de sécurité (CNS).