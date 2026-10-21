Guinée: Sept ans de prison requis contre des professionnels du droit dans l'affaire contre Ecobank

En Guinée, sept ans de prison ferme ont été requis contre une avocate et deux huissiers de justice poursuivis dans une affaire opposant Ecobank Guinée à plusieurs professionnels du droit. Le parquet spécial de la Crief réclame également des amendes et trois ans d'interdiction d'exercer. Les avocats de la défense contestent les accusations et dénoncent une procédure qu'ils jugent déséquilibrée.

Les réquisitions sont lourdes dans ce dossier lié à Ecobank Guinée. Sept ans de prison et 50 millions de francs guinéens d'amende sont requis contre chacun des trois prévenus : l'avocate Me Halimé Saad Chaloub et les huissiers de justice Me Sory Daouda Camara et Me Mandjou Sangaré.

Ils sont poursuivis notamment pour des faits de faux et usage de faux, d'escroquerie au jugement et de complicité. Le parquet demande également trois ans d'interdiction d'exercer leur fonction. Mais la défense rejette ces accusations. Les avocats des prévenus dénoncent une procédure qu'ils estiment orientée et déséquilibrée. Ils soutiennent que les infractions reprochées à leurs clients ne sont pas constituées.

La défense met également en avant la procédure judiciaire engagée autour d'un acte de saisie contesté par Ecobank, dont la régularité est au coeur du dossier.

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Les deux huissiers détenus depuis le 29 septembre nient les faits qui leur sont reprochés. De son côté, Ecobank réclame cinq millions de dollars et 20 milliards de francs guinéens de dommages et intérêts.

La chambre de jugement de la Crief doit rendre sa décision le 28 octobre.