Tunisie: Secteur industriel - Hausse de 31 % des intentions d'investissement à fin août 2026

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le secteur industriel tunisien affiche des indicateurs au vert pour les huit premiers mois de l'année 2026. Réunis à l'occasion de la première édition des « Dialogues de l'Industrie Tunisienne », les acteurs du secteur ont pris connaissance des performances récentes et des grandes orientations stratégiques destinées à soutenir cette dynamique.

Des exportations et des investissements en hausse

À la fin du mois d'août 2026, les intentions d'investissement ont bondi de 31 %, traduisant un regain de confiance des porteurs de projets. Dans le même temps, les exportations de la branche des industries mécaniques et électriques ont enregistré une croissance de 8,5 %. Cette progression s'explique principalement par une accélération de la demande internationale en composants automobiles, en câblage et en équipements électriques.

Une stratégie nationale articulée autour de trois piliers

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Pour pérenniser ces résultats et renforcer la compétitivité du tissu économique, les pouvoirs publics ont formalisé une feuille de route axée sur trois priorités.

Le premier volet porte sur la modernisation et la digitalisation du secteur. Il vise à inciter les entreprises à adopter les technologies de l'industrie intelligente tout en simplifiant l'accès des petites et moyennes entreprises aux programmes de mise à niveau et de restructuration financière.

Le deuxième axe concerne l'optimisation du financement. L'objectif est d'améliorer la concertation entre le secteur bancaire, les investisseurs et les bailleurs de fonds afin d'orienter les liquidités vers des projets viables, créateurs d'emplois et tournés vers l'exportation.

Le troisième volet est consacré à la transition énergétique. La stratégie met l'accent sur l'accélération de la diversification du mix énergétique, le développement des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique au sein des unités de production et l'accompagnement de la décarbonation industrielle.

L'ouverture internationale comme levier de croissance

L'accent est également mis sur le développement de partenariats stratégiques à l'échelle régionale et internationale. Cette démarche vise à favoriser le transfert de technologie, à renforcer le capital humain national et à faciliter l'intégration des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

Organisée autour de trois tables rondes, cette rencontre économique a permis d'approfondir les débats sur l'accès au crédit, les enjeux de la compétitivité internationale et le développement des investissements.

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