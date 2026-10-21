Tunisie: Direction Nationale de l'Arbitrage - 5 arbitres nationaux et internationaux suspendus

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Direction Nationale de l'Arbitrage a décidé de suspendre les activités de 5 arbitres aux niveaux national et international, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

La liste comprend : Nidhal Letaief, Yassine Saadaoui, Marouane Saad, Chafya El Amri et Asma Chouchane.

Cette décision de suspension intervient en raison de l'absence de ces arbitres à l'examen du Premier degré fédéral, bien que la participation à cet examen reste optionnelle et non obligatoire, selon la radio Mosaïque FM.

L'examen en question est jugé optionnel car il offre aux arbitres en activité l'opportunité d'intégrer le corps de formation après leur retraite sportive.

Cependant, de nombreux arbitres préfèrent ne pas le passer en raison de sa difficulté et du manque de sessions de formation adéquates avant d'y être soumis.

Il est à noter que le taux de réussite à cet examen, organisé récemment, a été très faible : les résultats ont montré la réussite de seulement 7 arbitres environ sur les 100 ayant passé l'épreuve.

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