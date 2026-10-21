Tunisie: L'INP et le NACA lancent le projet de mise en valeur des ports puniques de Carthage

Un projet de mise en valeur du site archéologique des ports puniques de Carthage a été lancé du 15 octobre 2026 et se poursuivra jusqu'au 8 janvier 2027, a fait savoir mercredi, l'Institut National du Patrimoine.

Le projet qui s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale entre l'Institut National du Patrimoine (INP) et le Centre national d'archéologie en Chine(NACA), réunira des chercheurs et des spécialistes tunisiens et chinois, et des étudiants des deux pays. Il devrait contribuer « à terme, à la mise en valeur le site emblématique » tout en assurant la préservation de l'ensemble de ses composantes ».

D'après l'institut, les travaux porteront sur la réalisation de fouilles et d'études archéologiques sur le site et son environnement immédiat, ainsi que sur des relevés topographiques faisant appel aux technologies modernes. Ils comprendront également l'étude et l'inventaire des collections archéologiques mises au jour.

Ces travaux de terrain contribueront, à terme, à la mise en valeur de ce site emblématique, tout en assurant la préservation de l'ensemble de ses composantes.