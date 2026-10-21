Tunisie: Justice et PLF 2027 - Accélérer la numérisation et simplifier les procédures

Dans le cadre du Plan de développement 2026-2030 et du projet de budget 2027, le gouvernement prépare une réforme globale du système judiciaire afin de moderniser les institutions, faciliter l'accès à la justice et améliorer l'efficacité des juridictions.

Cette stratégie repose d'abord sur la révision de la carte judiciaire et l'extension des infrastructures pour s'adapter à la croissance démographique et urbaine.

Elle s'appuie également sur la numérisation complète des procédures, le développement de prestations à distance et l'intégration de l'intelligence artificielle pour accélérer le traitement des dossiers.

Enfin, la réforme met l'accent sur la formation continue des acteurs de la justice, la lutte contre la corruption, l'amélioration des conditions carcérales et le développement des peines alternatives pour réduire la surpopulation dans les prisons et favoriser la réinsertion.