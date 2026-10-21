Tunisie: Le Président Saïed demeure ferme sur les principes - Tout pour assurer le respect de la dignité du peuple et l'inviolabilité de la patrie

Lors de la réunion du Conseil des ministres, présidé par le Chef de l'Etat, et consacrée au dernier examen du projet de loi de finances 2027, l'accent a été mis sur la nécessité de privilégier la justice sociale grâce, entre autres, à l'allègement des mesures fiscales, tout en accordant la priorité absolue à la satisfaction des besoins des citoyens.

En réaffirmant les orientations prônées, depuis l'avènement du processus du 25 juillet 2021, en l'occurrence l'instauration irréversible de l'Etat social, le Président de la République a mis en exergue les principes défendus avec acharnement quant à l'engagement sans ambiguïté en faveur de l'essor du pays tout en faisant bénéficier tous les citoyens sans exception de ses dividendes.

Il convient de rappeler que le Président Kaïs Saïed a toujours assuré que tout sera mis en oeuvre pour répondre positivement aux espoirs du peuple tunisien qui ne seront pas déçus dans le sens où les responsables sont appelés à être à la hauteur de leurs prérogatives sans oublier la confiance accordée par une majorité écrasante de la population au Chef de l'Etat considéré comme une figure intègre cherchant à rétablir et à maintenir l'ordre, à moraliser la vie publique tout en luttant contre la corruption, héritée des périodes précédentes.

En effet, il est utile de mentionner qu'il est impératif de savoir gérer les éventuelles divergences de vues vis-à-vis des grandes questions socioéconomiques dans la mesure où ces différences ne devraient pas aller jusqu'à léser les intérêts de la patrie ou porter préjudice au droit des citoyens à une vie digne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'ailleurs, et dans le même ordre d'idées, le Chef de l'Etat a tenu à souligner que les citoyens ne sont pas de «simples chiffres» mais plutôt des êtres humains bénéficiant de droits naturels, ce qui place chaque responsable en poste devant l'obligation impérieuse de concrétiser les attentes et les aspirations du peuple tunisien en levant les obstacles qui s'y opposent et en prenant conscience des sacrifices des martyrs.

Autrement dit, le peuple attend avec impatience des faits réels et des réalisations concrètes répondant à ses espoirs tout en veillant à barrer la route à quiconque pense, en secret ou au grand jour, pouvoir faire chanter l'Etat ou perturber ses rouages.

Il faut dire que le peuple n'a jamais cessé d'adresser des messages forts et donner des leçons à tous ceux qui mettent en doute sa détermination à atteindre ses objectifs quant à un développement global et durable grâce à son engagement à aller de l'avant sur la voie irréversible qu'il a tracée avec ses généreux sacrifices, tout en exprimant sans équivoque son rejet catégorique des atteintes à la souveraineté nationale et son attachement à instaurer une redevabilité conformément à la loi.

D'ailleurs, tout est mis en place en vue d'empêcher les tentatives de certains nostalgiques de nuire à la volonté des Tunisiennes et Tunisiens qui rejettent ceux qui pensent pouvoir gouverner le pays par de simples publications via les réseaux sociaux ou encore par le biais de documents montés de toutes pièces dont les auteurs sont, désormais, démasqués et connus, selon les propos mêmes du Président de la République qui a réitéré la mise en vigueur du processus de construction et d'édification de la Tunisie nouvelle.

En dernière analyse, l'appel tant réitéré du Président Saïed pour le respect de la dignité du peuple et l'inviolabilité de la patrie n'est, certainement, pas tombé dans l'oreille d'un sourd.