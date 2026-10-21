Tunisie: « Les Dialogues de l'industrie 2026 » - Salah Zouari présente la feuille de route de la modernisation industrielle

L'ouverture de la première édition des « Dialogues de l'industrie tunisienne 2026 », présidée ce mercredi 21 octobre à Tunis par le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, également chargé du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, marque une étape clé dans l'orientation économique du pays. Organisé par la CONECT en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, cet événement réunit décideurs politiques, diplomates et acteurs économiques autour des enjeux de compétitivité, d'innovation et de partenariats stratégiques.

L'intervention ministérielle d'est appuyée sur des indicateurs conjoncturels favorables enregistrés à la fin du mois d'août, notamment une hausse de 31 % des intentions d'investissement et une progression de 8,5 % des exportations des industries mécaniques et électriques. Ces résultats, portés par la demande extérieure en composants automobiles et équipements électriques, soutiennent l'ambition nationale d'intégrer plus fortement la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales.

Pour pérennisations ces acquis, la vision stratégique gouvernementale repose sur trois piliers d'action interdépendants. Le premier volet vise la modernisation du tissu industriel via la numérisation, le passage à l'industrie intelligente et la restructuration financière des PME.

Le deuxième pilier cible l'optimisation des circuits de financement par une meilleure synergie entre banques, investisseurs et industriels afin d'orienter les capitaux vers des projets bancables et exportateurs. Enfin, le troisième axe accélère la transition énergétique à travers la décarbonation, l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

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Au-delà des réformes internes, la stratégie met l'accent sur l'approfondissement de la coopération régionale et internationale. L'objectif consiste à stimuler le transfert de technologies, à renforcer les compétences locales et à faciliter l'accès des entreprises tunisiennes aux marchés mondiaux. Les travaux de la manifestation se sont poursuivis à travers trois panels thématiques consacrés au financement, aux défis énergétiques et à la compétitivité internationale.