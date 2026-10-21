Tunisie: Projet de loi de finances 2027 - Le plaidoyer d'Aram Belhadj pour amender le texte avant son vote

Dans une publication diffusée ce mercredi 21 octobre 2026, l'économiste Aram Belhadj livre une analyse critique du projet de loi de finances et du budget économique pour l'année 2027.

Tout en prenant acte du constat dressé par les autorités sur la crise hydrique et énergétique de l'été dernier, l'expert regrette l'absence d'outils concrets et d'arbitrages budgétaires à la hauteur des enjeux socio-économiques. Ce constat officiel, le budget économique le qualifie en effet de « sans précédent », admettant que les coupures d'électricité ont paralysé les pompes et que la vétusté des infrastructures engendre de lourdes pertes d'eau. Une analyse que l'universitaire rappelle avoir lui-même établie et portée à la connaissance du public, après un été marqué par de graves perturbations.

Pourtant, malgré l'ampleur des investissements annoncés, le texte reste muet sur la STEG et la SONEDE. L'économiste déplore ainsi le rejet des mesures qu'il avait préconisées : le dispositif de compensation des dettes croisées ne cible que d'autres structures publiques comme la SNCFT ou la Transtu, la réaffectation d'une partie des subventions vers la modernisation des réseaux n'a pas été retenue, et le recours aux partenariats public-privé demeure marginal. Il pointe également le manque de financements extérieurs concessionnels et l'absence de plans régionaux contre les fuites d'eau dans les zones critiques comme Le Kef ou Jendouba.

Sans révision du texte avant son adoption finale, Aram Belhadj prévient que le pays s'expose à une situation encore plus complexe au cours de la période à venir.

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