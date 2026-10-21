Tunisie: Dattes - Une récolte estimée à 354 000 tonnes malgré un retard de maturation

La nouvelle campagne phoenicicole tunisienne s'ouvre sur des prévisions de production d'environ 354 000 tonnes, en dépit d'un retard constaté dans la maturation des fruits. C'est ce qu'a indiqué le directeur général du Groupement Interprofessionnel des Fruits, Kaïs Ben Arfa. Concernant la tarification, le responsable a précisé que les prix ne sont pas fixés à l'avance et demeurent soumis à la loi de l'offre et de la demande.

Pour garantir l'approvisionnement des citoyens et préserver le pouvoir d'achat, des points de vente directs du producteur au consommateur seront installés dès novembre dans douze gouvernorats, et ce jusqu'au mois de Ramadan. Sur le plan logistique et financier, les capacités de stockage frigorifique sont opérationnelles sur l'ensemble du territoire, tandis que des lignes de crédit financées par la Banque Tunisienne de Solidarité et un partenariat renforcé avec le secteur bancaire permettront de faciliter l'accès des agriculteurs aux financements nécessaires pour le stockage et le déroulement de la saison.