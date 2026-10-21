Tunisie: Bourse de Tunis - Le Tunindex bascule mercredi dans le rouge

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le marché boursier a basculé mercredi, 21 octobre 2026, dans le rouge, glissant de 0,22 % à 18 565,68 points, et ce, dans un flux réduit de 5,8 MD. Aucune transaction de blocs n'a été réalisée sur la séance, selon l'analyse de l'intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre STIP s'est offert la meilleure performance de la séance. Sans faire l'objet de transactions, l'action s'est appréciée de 4,5 % à 7,210 D.

Le titre STA continue d'avoir le vent en poupe sur le marché. L'action s'est offert un gain de 3,2 % à 115,500 D faisant savoir que la valeur a drainé des échanges de 186 mille dinars sur la séance.

Le titre CELLCOM s'est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L'action a reculé de 5,7 % à 1,500 D, dans un maigre volume de 9 mille dinars.

Le titre NEW BODY LINE a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L'action s'est délestée de 3,6 % à 2,700 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de 24 mille dinars sur la séance.

BIAT a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance. L'action de la banque privée a pris +0,3 % à164,450 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 1,3 MD.

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