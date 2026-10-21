Tunisie: Changements climatiques - faut-il réviser la carte agricole?

Face à la hausse des températures et au dérèglement du climat, la Tunisie accélère la révision de sa stratégie agricole. Intervenant ce mercredi 21 octobre 2026 en marge d'un séminaire national à Tunis, le directeur général de l'Institut National des Grandes Cultures (INGC), Tarek Jarrahi, a tiré la sonnette d'alarme sur l'urgence d'actualiser les prévisions liées au changement climatique, particulièrement après un été marqué par des chaleurs record et des conditions météorologiques extrêmes.

Tarek Jarrahi a souligné la nécessité de mettre à jour la vision globale des répercussions climatiques. Selon lui, ces mutations ne menacent pas uniquement le secteur des grandes cultures, mais impactent directement l'ensemble de la vie humaine et de la sécurité alimentaire du pays.

Cette problématique cruciale sera au coeur d'un colloque national de deux jours. Rassemblant de nombreux experts et scientifiques, cet événement examinera les priorités de la période actuelle et s'attellera à formuler des solutions concrètes pour faire face à ce nouveau contexte climatique.

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Pour adapter l'agriculture nationale à ces nouvelles réalités, des mesures opérationnelles sont déjà en cours. Radhouane Naciri, ingénieur général à l'INGC, a annoncé la publication prochaine d'une carte bioclimatique mise à jour. Ce nouvel outil cartographique permettra d'ajuster la répartition géographique des cultures à travers le territoire national en fonction des nouvelles données climatiques.

Malgré ces défis techniques et météorologiques majeurs, le bilan reste encourageant : l'INGC a dressé un bilan positif de la dernière campagne agricole, estimant que la saison écoulée a enregistré de bons résultats globaux.