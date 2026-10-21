Tunisie: Coalition éducative tunisienne - Garantir le droit des enfants à une éducation inclusive

La Coalition éducative tunisienne a lancé une campagne nationale en faveur de l'éducation inclusive, afin de garantir aux enfants en situation de handicap et à ceux qui rencontrent des difficultés d'apprentissage, le droit à une éducation équitable et globale adaptée à leurs besoins sans discrimination ni exclusion.

Cette campagne a pour objectif de sensibiliser à l'importance de l'éducation inclusive, de garantir aux enfants l'accès équitable à l'enseignement et à lutter contre la marginalisation et le décrochage scolaire, a souligné la coalition dans un communiqué publié hier mardi.

Elle a appelé les établissements scolaires, les autorités publiques, les organisations de la société civile, les parents et les enseignants à adhérer à la campagne et à unir leurs efforts en vue d'instaurer une école inclusive et équitable qui garantit aux enfants le droit à l'apprentissage et à la réussite, sans exception.

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L'organisation a appelé à la mise en place d'une stratégie nationale globale en faveur de l'éducation inclusive qui comprend la révision du cadre législatif relatif à l'inclusion scolaire, la création d'un observatoire national chargé de regrouper les données, la coordination entre les différentes parties intervenantes et le suivi de la mise en oeuvre des politiques dans ce domaine.

Par ailleurs, la Coalition a proposé l'élaboration d'un cadre de référence pour l'éducation inclusive, le développement des pratiques pédagogiques, la mise en place de projets éducatifs individualisés et le recrutement de psychologues, de travailleurs sociaux, d'orthophonistes et de spécialistes de l'éducation spécialisée dans les établissements scolaires.