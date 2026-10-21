Tunisie: Météo - « L'automne a tendance à disparaître progressivement », selon le climatologue Hamdi Hached

La brutalité des intempéries enregistrées ces dernières heures s'explique par la hausse continue de la température des eaux marines. C'est ce qu'a affirmé l'expert en climatologie Hamdi Hached lors de son intervention à la radio, ce mercredi 21 octobre 2026.

Selon l'expert, le constat est sans appel : l'automne tend à disparaître progressivement pour laisser place à une saison hybride, de plus en plus proche de l'été.

Ce dérèglement impacte de plein fouet les cycles agricoles, imposant une révision urgente du calendrier des cultures pour s'adapter à cette nouvelle réalité climatique.

Revenant sur le phénomène des tempêtes thermiques, Hamdi Hached a souligné qu'elles peuvent balayer d'immenses étendues -- parfois plusieurs millions de kilomètres carrés -- et persister sur des semaines, des mois, voire une année entière.

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Des épisodes extrêmes auxquels le pays n'échappe pas et dont la fréquence s'est envolée : en un peu plus de six décennies, le nombre de ces vagues de chaleur exceptionnelles a été multiplié par 20.

Concernant les perspectives météo, le spécialiste prévient que les températures resteront élevées et similaires aux normales actuelles au cours des deux prochaines semaines, ne laissant présager que de faibles précipitations dans les jours à venir.