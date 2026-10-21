Tunisie: Chirurgie du foie - Cinq hôpitaux universitaires tunisiens dotés d'équipements de pointe

Cinq hôpitaux universitaires tunisiens ont récemment réceptionné cinq équipements d'aspiration chirurgicale par ultrasons, destinés à la chirurgie et à la transplantation du foie, dans le cadre d'une initiative solidaire menée par l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), en partenariat avec l'association « Tunisiens des deux rives » et le Centre hospitalier universitaire de Rennes, en France.

Il s'agit des hôpitaux universitaires Habib-Bourguiba et Fattouma-Bourguiba à Monastir, Sahloul à Sousse, Mohamed Tahar Maamouri à Nabeul et La Rabta à Tunis, a précisé l'UTSS dans un communiqué publié mercredi.

Elle a indiqué que ces équipements devraient contribuer à réduire la durée des interventions chirurgicales et à limiter les saignements en vue de renforcer les capacités des établissements de santé publics et d'améliorer la qualité des soins prodigués aux patients.

L'organisation a ajouté que ces équipements ont été mis à la disposition des services concernés dans les cinq établissements hospitaliers.

L'UTSS a également réaffirmé son engagement à poursuivre ses actions de solidarité et à consolider ses partenariats afin de soutenir les capacités des structures de santé publiques et d'améliorer les prestations offertes aux patients.