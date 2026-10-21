Tunisie: Ligue des champions - L'EST prépare la manche retour - Lucas Ribeiro prêt à en découdre

Ménagé à Misrata, l'ailier droit brésilien s'est remis sur pied et prêtera main-forte à ses coéquipiers ce samedi.

Ayant ressenti des douleurs aux adducteurs ce qui l'a empêché de s'entraîner convenablement la semaine dernière, Lucas Ribeiro a été ménagé par le staff technique lors du match aller contre Asswehly bien qu'il ait fait le déplacement avec le groupe à Misrata. Lucas Ribeiro ne se sentait pas prêt et Pablo Franco et le staff médical n'ont pas voulu prendre de risque pour la santé du joueur.

De retour à Tunis dimanche soir, juste après le match, les joueurs ont profité d'une bonne nuit de sommeil avant de reprendre le travail le lendemain dans l'après-midi.

A l'entraînement de lundi, Lucas Ribeiro s'est normalement entraîné avec le groupe. Renseignement pris : le joueur est compétitif et même prêt à en découdre.

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A la place d'Imad Faraj !

Dimanche dernier, la plupart des joueurs étaient en deçà des attentes dont un en particulier : l'ailier droit marocain, Imad Faraj. Pour le remplacer, le technicien "sang et or" a le choix entre le revenant Lucas Ribeiro et le Camerounais Maël Fernandez.

Quand on sait que Ribeiro peut évoluer également comme milieu offensif et avant-centre et que Fernandez, principalement ailier droit de métier, peut jouer comme milieu offensif, les faire évoluer côte à côte est possible. Les deux joueurs peuvent se permuter les rôles aussi bien sur le couloir droit qu'à l'entrejeu. Une chose est sûre : Imad Faraj, au vu de sa piètre prestation à Misrata, n'a pas sa place au match retour.

Konaté à la place de Belaïli

Rapide et opportuniste à souhait, apportant souvent des solutions à chaque fois qu'il est aligné en cours de jeu, Abdramane Konaté a de fortes chances pour remplacer Youssef Belaïli, suspendu pour avoir écopé d'un deuxième carton jaune après le coup de sifflet final du match aller pour avoir protesté auprès de l'arbitre.

Par ailleurs, deux autres joueurs méritent d'être titularisés : Florian Danho et Moez Haj Ali. Le premier, même s'il ne met pas la balle dans les filets, peut être utile par sa puissance physique. A lui seul, il peut bloquer deux défenseurs, ce qui offrira des espaces de manoeuvre à ses coéquipiers.

Pour rappel, Danho a créé une grosse occasion de scorer au match aller en servant sur un plateau Moez Haj Ali. Malheureusement, le tir de ce dernier a frôlé le montant gauche. A lui de savoir se montrer opportuniste au match retour.

Quant àMoez Haj Ali, l'utiliser offre la possibilité d'évoluer avec deux attaquants de pointe. A défaut de mettre la balle dans les filets, il ouvre des brèches à ses camarades de l'attaque. Et qui sait, il peut retrouver le chemin des filets..