Tunisie: Olfa Hamdi écope de 4 ans de prison et 80 000 dinars d'amende

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le Tribunal militaire permanent de Tunis a rendu son verdict dans les poursuites engagées contre la présidente du parti politique « Troisième République », Olfa Hamdi. La responsable politique a été condamnée à une peine cumulée de quatre ans de prison ferme, assortie d'une amende globale de 80 000 dinars.

Deux ans de réclusion pour chacune des deux affaires

Dans une déclaration accordée aux médias, son avocat, Maître Akram Moussa, a apporté des précisions sur les détails du jugement. La chambre correctionnelle près le tribunal militaire a prononcé une peine de deux ans de prison pour chacune des deux affaires instruites à l'encontre de sa cliente, portant ainsi la peine totale à quatre ans d'emprisonnement.

Chaque affaire est également assortie d'une amende financière de 40 000 dinars, soit un montant total de 80 000 dinars d'amende à l'encontre de la présidente du parti.

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Des accusations de « complot contre la sûreté de l'État »

Selon l'avocat de la défense, l'éventail des charges retenues contre Olfa Hamdi inclut notamment l'accusation de « complot contre la sûreté de l'État », en plus d'autres griefs à caractère militaire.

Maître Akram Moussa a par ailleurs rappelé que sa cliente purge actuellement une peine de deux ans de prison relative à une affaire similaire, dont le jugement avait été rendu au cours du mois de mars dernier.

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