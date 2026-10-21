Tunisie: Pourquoi - De la propreté du boulevard de Sidi Bou Saïd

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Dorra Ben Salem

L'on s'étonne toujours de l'absurde corrélation qui unit, chez certains, le plaisir de la contemplation à la pollution environnante. Cette tendance qu'ont certains de nos compatriotes, à profiter des beaux acquis tout en nuisant à leur hygiène, ne provoque que gêne et révolte.

C'est le cas, à titre indicatif et non restrictif, du boulevard de Sidi Bou Saïd; cette superbe corniche qui relie une colline faîtière à une eau d'émeraude a été dotée de bancs bâtis sous forme de salons. Conviviaux et esthétiques malgré leur simplicité, ils offrent un espace de repos, de contemplation et de partage aux visiteurs.

Sauf que des énergumènes n'hésitent pas à les convertir en des dépotoirs de déchets de grains de tournesols. Et il y en a de quoi remplir des sachets... Les visiteurs sont vivement appelés à faire preuve de propreté. Quant à la municipalité, elle est invitée à remédier à la situation en chargeant les agents de propreté d'enlever ces déchets au fur et à mesure.

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