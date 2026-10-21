Tunisie: Gabès - Le Secrétaire d'État Hamadi Habaieb inaugure de nouveaux projets hydrauliques de plus de 8 millions de dinars

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre d'une visite de travail effectuée dans le gouvernorat de Gabès, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, chargé des Eaux, Hamadi Habaieb, s'est rendu dans la délégation d'El Hamma.

Accompagné du gouverneur de Gabès Ridha Nsibi, du député à l'Assemblée des représentants du peuple, Fawzi Daas, du membre du Conseil national des régions et des districts, Imed Chattaoui, ainsi que des délégués d'El Hamma et d'El Hamma Ouest et de plusieurs cadres locaux, il a procédé à l'inauguration du puits « El Hamma 2 ». Le coût global de ce projet, englobant les travaux de forage, d'équipement et de raccordement électrique, s'élève à environ 3,8 millions de dinars.

Cette réalisation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour revitaliser l'oasis d'El Hamma et préparer le désengagement progressif entre le Groupement de développement agricole (GDA) de l'oasis et la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE). À cette occasion, M. Hamadi Habaieb s'est également enquis de l'état d'avancement des travaux sur la conduite principale d'adduction d'eau potable issue du complexe de Fejij, située dans la délégation de Gabès Ouest.

Renforcement de l'approvisionnement en eau potable à Mareth

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Poursuivant son déplacement dans la délégation de Mareth, en présence du délégué local, le Secrétaire d'État a inspecté le projet de raccordement du puits « Sidi Touati » au réseau d'eau potable. Mobilisant une enveloppe budgétaire globale de près de 2,3 millions de dinars -- dont 370 000 dinars dédiés au forage d'un puits profond --, ce projet vise à sécuriser et renforcer l'approvisionnement en eau potable au profit de 3 600 habitants de la région.

Enfin, en compagnie du président-directeur général de la SONEDE, M. Abdelhamid Mnaja, Hamadi Habaieb s'est rendu sur le chantier d'aménagement et d'extension du siège du district de la SONEDE à Gabès. Représentant un investissement d'environ 2,3 millions de dinars, ce projet d'infrastructures devrait être achevé d'ici la fin du mois de décembre prochain.

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