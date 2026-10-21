Tunisie: Le projet photovoltaïque « Sidi Bouzid 2 » au coeur des discussions avec le consortium norvégo-japonais Scatec/Aeolus

Dans le cadre du renforcement de sa stratégie de transition énergétique, la Tunisie franchit une nouvelle étape vers l'atteinte de ses objectifs d'énergies propres. Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, également chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Salah Zouari, a reçu ce mardi 20 octobre une délégation de haut niveau du consortium norvégo-japonais spécialisé dans les énergies renouvelables, Scatec et Aeolus (filiale du groupe Toyota Tsusho).

La délégation était conduite par M. Terje Pilskog, PDG de la société norvégienne Scatec, en présence du secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, du Président-Directeur Général de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG), Fayçal Trifa, ainsi que de plusieurs hauts cadres du ministère et représentants des deux entreprises.

L'entretien a été consacré à l'examen des perspectives de coopération dans le secteur des énergies propres, notamment le développement de projets de production d'électricité verte et l'intégration de technologies avancées comme les systèmes de stockage d'énergie.

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Les discussions ont également porté sur les partenariats existants et futurs destinés à déployer des projets solaires photovoltaïques et éoliens dans différentes régions du pays. Ces initiatives s'inscrivent directement dans le cadre du plan national visant à porter à 35 % la part des énergies renouvelables dans le mix électrique tunisien à l'horizon 2030.

Au coeur des échanges figurait le programme d'investissement du consortium pour la période à venir, marqué par le lancement du projet de centrale solaire photovoltaïque « Sidi Bouzid 2 », d'une capacité prévisionnelle de près de 120 mégawatts (MW).

Lors de cette rencontre, Salah Zouari a salué la qualité du partenariat avec le groupe Scatec/Aeolus, tout en réaffirmant la volonté des autorités tunisiennes d'accélérer l'exécution des projets programmés. Le ministre a souligné la détermination de l'État à continuer d'améliorer le climat des affaires et à offrir les conditions optimales pour attirer de nouveaux investissements directs étrangers (IDE), essentiels pour renforcer la sécurité énergétique nationale et moderniser le réseau électrique.

De son côté, le PDG de Scatec, M. Terje Pilskog, a réitéré l'intérêt majeur du consortium à étendre ses activités en Tunisie. Exprimant sa confiance dans le potentiel du marché tunisien, il a affirmé la volonté de son groupe de concrétiser de nouveaux projets stratégiques au cours des prochaines étapes de développement.