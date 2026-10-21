Tunisie: Ligue des Champions - TP Mazembe menace de saisir la CAF après des incidents devant son hôtel

21 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le club congolais du TP Mazembe a publié, ce mercredi 21 octobre 2026, un communiqué officiel sur sa page Facebook, menaçant de passer à l'action et de saisir la Confédération Africaine de Football (CAF) suite à ce qu'il qualifie de « violations du règlement de la Ligue des Champions africaine ».

Dans ce communiqué, accompagné d'une séquence vidéo, le club de Lubumbashi a indiqué que plusieurs supporters du Club Africain avaient fait usage de feux d'artifice et de pétards aux abords de l'hôtel où réside l'équipe, vers dix heures du soir, et ce, pendant une dizaine de minutes. Selon le club, cette action visait délibérément à « perturber le sommeil des joueurs et à saboter leur préparation ».

Pour rappel, la délégation du TP Mazembe est arrivée mardi matin en Tunisie en prévision de son match face au Club Africain, prévu ce dimanche, dans le cadre des 16es de finale retour de la Ligue des Champions d'Afrique. Pour rappel, la manche aller, disputée samedi dernier à Lubumbashi, s'était soldée sur un match nul (1-1).

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