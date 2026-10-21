Centrafrique: Un retour progressif des réfugiés centrafricains envisagé

21 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Dans le cadre du suivi de la question des réfugiés centrafricains séjournant en République du Congo, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, a été reçue le 19 octobre à Bangui par le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra.

Envoyé spéciale du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, la ministre congolaise a remis au chef d'Etat centrafricains une lettre de son homologue congolais portant sur la situation des réfugiés centrafricains vivant au Congo, qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine dans des conditions dignes et sécurisées. À l'issue des échanges avec le présidentson Touadéra, la ministre Lydie Pongault a fait part d'un accueil favorable. Elle a assuré que les Centrafricains résidant au Congo étaient la bienvenue dans leur pays.

C'est ainsi que les ministres des Affaires sociales des deux pays ont convenu de travailler de concert pour l'élaboration d'un chronogramme devant permettre aux réfugiés de rentrer en Centrafrique dans la dignité et le respect de leurs droits. Ils entendent réunir les moyens nécessaires, avec l'appui du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, afin qu'un premier groupe regagne la Centrafrique avant la fin de l'année.

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Le président centrafricain a salué cet engagement ainsi que les efforts de médiation prônés par son homologue congolais en faveur de la paix.

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