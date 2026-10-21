Sénégal: Mbacké - L'OFNAC en mission de vulgarisation de certaines réformes pour renforcer la lutte contre la corruption

21 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbacké — L'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) a organisé, mercredi, à Mbacké (centre), un atelier de sensibilisation sur les réformes législatives adoptées en 2025, en vue de renforcer la prévention de la corruption et la transparence dans la gouvernance.

Selon le professeur Babacar Niang, membre de l'Assemblée de l'OFNAC, cette rencontre visait à favoriser une meilleure compréhension des textes par les acteurs territoriaux, notamment les autorités administratives, les élus territoriaux et la société civile.

Il a rappelé que l'OFNAC, au-delà de ses missions de contrôle, d'enquête et de répression, joue également un rôle essentiel dans la prévention de la corruption et des infractions connexes.

Les échanges ont porté notamment sur les textes relatifs à l'OFNAC, à la déclaration de patrimoine, à la protection des lanceurs d'alerte et au droit d'accès à l'information.

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M. Niang a souligné que ces réformes renforcent les attributions de l'Office national de lutte contre la corruption, notamment en matière d'enquêtes spéciales et de lutte contre l'enrichissement illicite.

Le préfet de Mbacké, Khadim Hann, s'est réjoui de la tenue de cet atelier, estimant que la lutte contre la corruption doit être l'affaire de tous.

Il a invité les participants à relayer les informations reçues et à combattre les pratiques assimilables à la corruption dans leurs services respectifs.

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