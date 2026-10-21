Sénégal: Diourbel - Une cinquantaine de cas de diphtérie recensés à Touba

Diourbel — Une cinquantaine de cas de diphtérie ont été recensés à Touba, contre deux à Mbacké et deux autres à Diourbel (centre), a indiqué, mercredi, le directeur régional de la Santé, Dr Mamadou Dieng, faisant état d'une hausse de près de 10 % du nombre de cas par rapport à la semaine précédente.

"Pour la situation actuelle, nous enregistrons une cinquantaine de cas à Touba, deux cas à Mbacké et deux cas à Diourbel. Touba concentre le plus grand nombre de cas. Au vu de l'évolution de la situation sur le terrain, nous constatons une progression de près de 10 % par rapport à la semaine dernière", a-t-il déclaré.

Dr Mamadou Dieng s'exprimait lors d'un Comité régional de développement (CRD) consacré au lancement d'un projet de prévention et de riposte contre la diphtérie, à Diourbel.

Mis en oeuvre par Action Aid Sénégal, avec l'appui du Start Fund, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les acteurs communautaires, ce projet est prévu pour une durée de 60 jours.

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Il couvrira les trois départements de la région de Diourbel, avec un accent particulier pour celui de Mbacké, qui concentre, selon les informations communiquées lors de la rencontre, le plus grand nombre de cas.

"Aujourd'hui, il est question d'apporter des réponses appropriées à cette progression", a déclaré le directeur régional de la Santé, signalant également un décès lié à la diphtérie dans la région.

Les interventions prévues porteront notamment sur le renforcement de la surveillance épidémiologique, la détection précoce des cas, le suivi des contacts, l'orientation des cas suspects vers les structures de santé ainsi que la vaccination des enfants âgés de zéro à cinq ans, a-t-il précisé.

Le dispositif prévoit également une diversification des canaux de sensibilisation, à travers les relais communautaires, les jeunes, les établissements scolaires, les daaras, les émissions radiophoniques et les caravanes, afin de promouvoir les mesures de prévention et le recours précoce aux soins.

De son côté, le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a insisté sur l'implication des établissements scolaires et des acteurs communautaires dans la diffusion des messages de prévention auprès des élèves et des familles.

Le représentant d'Action Aid Sénégal, Djibril Sow, a indiqué que les interventions menées avec les partenaires s'inscrivent dans une riposte déployée dans cinq régions du pays, dont Diourbel, en vue de contribuer à freiner la propagation de la maladie.